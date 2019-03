Evakuerer 1300 fra cruiseskip i trøbbel

SISTE: Klokken 17 opplyser politiet at litt over 100 personer er evakuert fra cruiseskipet og det jobbes intenst med å evakuere de resterende 1200 passasjerene.

Like over klokken 14 lørdag fikk politiet melding om at cruiseskipet Viking Sky, med sine 1300 passasjerer, hadde store motorproblemer utenfor havna ved Hustadvika i Møre og Romsdal lørdag ettermiddag.

Fem helikoptre og en rekke fartøy jobber med evakueringen av passasjerene fra Viking Sky.

Cruiseskipet har sendt ut mayday-melding, og driver mot land, opplyser Hovedredningssentralen.

Mayday-signal er den mest akutte formen for nødrop.

Redningssentralen har sendt flere helikoptre og fartøy mot stedet. Helikoptrene flyr i skytteltrafikk mellom cruiseskipet og Hustadvika for å evakuere passasjerene.

Klokken 16.45 opplyser hovedredningssentralen at skipet har fått i gang den ene av skipets motor, mens det jobbes intens med å få i gang flere.

Evakuering

Møre og Romsdal politidistrikt sier at de har styrket landberedskap og mottak på land for å bistå med evakuering.

Operasjonsleder Tor André Franck Gram i Møre og Romsdal politidistrikt sier til TV 2 klokken 17 at det jobbes fortsatt med evakuering av cruiseskipet.

– Litt over 100 personer er til nå evakuert og kommet i land. Evakueringen pågår fortsatt, sier Gram.

– Hvordan vil du beskrive situasjonen?

– Det er en grunn til at vi tømmer et helt cruiseskip, sier operasjonslederen.

Like før klokken 17 fikk cruiseskipet i gang den ene motoren, mens det jobbes intens med å få i gang flere.

Fem helikoptre i sving

Hovedredningssentralen (HRS) koordinerer redningsoperasjonen.

– De har begynt å evakuere. Det er fem helikoptre i sving, sier pressetalsmann Einar Knudsen ved hovedredningssentralen Sør-Norge til TV 2.

Klokken 16.30 har de første 100 passasjerene ankommet land, hvorav én person som er lettere skadet.

Representanter fra Fræna kommune har stilt opp med sine ressurser i Brynhallen. Her er også politiet på plass og foretar registrering av passasjerene.

Helikoptre i skytteltrafikk

60 frivillige fra Møre og Romsdal Røde Kors bistår hovedredningssentralen i redningsarbeidet.

​Et redningshelikopter fra Florø, et fra Ørland og et Search and rescue-helikopter fra Heidrun er satt inn i arbeidet med å evakuere de 1300 passasjerene.

– I tillegg har kystvaktskipet Njård nå gått mot området og redningsskøyten Erik Bye er også på vei, sier Knudsen.