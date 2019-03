Det opplyser konsernsjef Kristin Skogen Lund i VG-eier Schibsted til Dagbladet.

– Så skal den bare kvalitetssikres, sier hun.

– Vi gjør alt vi kan for å få en snarlig konklusjon i granskningen, men vi skal samtidig være grundige i alt vi gjør og legge alle kortene på bordet, fortsetter konsernsjefen.

TV 2 har forsøkt å få en kommentar fra Skogen Lund, men kommunikasjonsdirektør i Schibsted, Camilla K. Kielland, sier at konsernsjefen ikke stiller før rapporten er klar.

Den interne granskningen ledes av nyhetsredaktør Tora Bakke Håndlykken.

VG har avslått å stille til intervju om saken fredag og lørdag.

– Vi har dessverre ikke anledning til å svare på noen flere spørsmål før vi er ferdige med vår interne gjennomgang. Vi ønsker å legge frem alt. Når den er klar vil vi besvare spørsmål, skriver Ola Stenberg, digitalredaktør i VG.

Han skriver videre av de «jobber så hurtig vi kan med den gjennomgangen».

Onsdag kveld fortalte TV 2 historien til Sofie, kvinnen som opptrer i den mye omtalte dansevideoen med Ap-politiker Trond Giske.

Hun mener at VG og journalist Lars Joakim Skarvøy med viten og vilje publiserte et helt feil bilde av situasjonen.

– Da han leste opp artikkelen for meg, sa jeg klart fra om at han måtte fjerne den delen av sitatet. Da sa journalisten at «da ser det rart ut». Jeg svarte at «ja, men da får det bare se rart ut». Han argumenterte mot meg hele veien, selv om jeg gjentok at jeg ikke opplevde hendelsen som ubehagelig, sa Sofie til TV 2.

Lang samtale

Fredag kunne TV 2 avsløre at VG-redaktør Gard Steiro snakket med Sofie i nesten 17 minutter fire timer etter VG-saken ble publisert. Da hadde NRK i mellomtiden publisert en sak der kvinnene avdramatiserte møtet med Giske.

Sofie reagerer på at VG-redaktøren ikke har gjort mer tidligere. Først dagen etter TV 2s avsløring denne uken - 28 dager etter at VG-saken ble publisert - valgte avisen å fjerne det omstridte sitatet.

Har beklaget

VG-redaktør Gard Steiro har beklaget til leserne, Sofie og Trond Giske.

– Dette gjør inntrykk. Jeg er oppriktig lei meg for opplevelsen hun har hatt med VG. Vi har beklaget overfor henne, sa VG-redaktør Gard Steiro til TV 2 onsdag.

​– Hvordan vil du karakterisere jobben VG har gjort?

– Det har skjedd alvorlige feil, og det har vi brukt tid på å forstå. Det gikk gradvis opp for oss hvor dårlig saken hadde vært håndtert. Da vi forstod alvoret, beklaget vi. Men fortsatt så undersøker vi hva som har skjedd, sa Steiro, som i mars ble kåret til årets redaktør av Oslo redaktørforening.

​– Hva mener du med at det har skjedd en alvorlig feil?

– Jeg mener at vi ga et feil bilde av det som skjedde den kvelden, og det er alvorlig. Det etterlatte inntrykket var galt, og Sofies opplevelse av det som skjedde kom ikke til uttrykk i VG sin sak. Det burde den ha gjort.