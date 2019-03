For fem år siden hadde Senterpartiet bare en tredel av den oppslutningen de i dag ser på målingene. Nå strutter partiet av selvtillit.

– For første gang på en generasjon er Senterpartiet et av de store partiene i Norge, sier nestleder Ola Borten Moe.

– Det gjør noe med oss

Partiet har satt seg et klart mål om å sette ny rekord ved høstens kommunevalg.

– Når vi ligger på 14 prosent så gjør det noe med oss, sier tidligere partileder Liv Signe Navarsete til TV 2.

Hjelpemann i kiosken

For 26 år siden var nåværende partileder Trygve Slagsvold Vedum hjelpemann i kiosken da nei-dronningen Anne Enger talte til landsmøtet i den samme salen hvor partiet nå er samlet til landsmøte på Hamar.

– Hun var mitt store idol. Jeg hadde ikke bilde av Madonna på veggen på gutterommet, jeg hadde bilde av Anne, sa Slagsvold Vedum da han trakk opp den tidligere partilederen på scenen for å hylle henne og markere at nei-siden vant EU-kampen for 25 år siden.

Landsmøtet på Hamar i 1993 ble opptakten til Senterpartiets beste stortingsvalg noen sinne på 16,7 prosent. Et år senere kom folkeavstemningen hvor Norge sa nei til EU.

Nå håper de at Trygve Slagsvold Vedum kan gjenta bedriften fra det forrige landsmøtet på Hamar, og sette ny rekord ved høstens kommunevalg.

Målet foran høstens kommunevalg er å bli tredje størst, Senterpartiet ønsker å legge Fremskrittspartiet bak seg og ta steget opp blant de tre store.

– Første gang vi sa det var det et veldig ambisiøst mål, nå er det litt mer innenfor det som er mulig å oppnå.

– Er det mulig å oppnå i høst?

– Ja det er klart det er mulig å oppnå. Vi har et solid grunnlag for å gjøre et veldig solid valg i høst, sier Navarsete.

– Er realistisk

Også partileder Trygve Slagsvold Vedum mener det er realistisk at Senterpartiet kan bli større enn Fremskrittspartiet allerede ved høstens kommunevalg.

– For fire år siden sa vi at vi hadde en ambisjon om å bli større enn Fremskrittspartiet. Da hadde vi en oppslutning på rundt 5,5 prosent. De siste månedene har vi vært større enn Fremskrittspartiet, sier Slagsvold Vedum.

– Er det et mål å bli større enn dem i høst?

– Ja, det er et klart mål, sier lederen av Senterpartiet.