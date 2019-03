– De forventer at det skal bli lett, og at de skal knuse oss

Se Spania-Norge på TV 2 og tv2sumo.no fra kl. 20.10.

I kveld kan Martin Ødegaard for alvor presentere seg for det spanske publikummet.

Men oppgaven er formidabel: Et spansk landslag, med mye å bevise etter sommerens VM-fadese, på mektige Mestalla, og med noen av verdens mest talentfulle spillere i startoppstillingen.

Ødegaard er ikke i tvil om hva som forventes i og rundt det spanske landslaget foran kampen mot Norge:

– Jeg tror de tenker at de skal kjøre over oss. Det er en stor forventning at det skal bli lett, og at de skal knuse oss, sier Martin Ødegaard.

Hjelpsom Ramos

​Han er kanskje den eneste spilleren på det norske laget som det spanske fotballpublikummet har noen kjennskap til. Og Ødegaard - som aldri har startet en tellende kamp under Lars Lagerbäck - har kommet stadig nærmere en startplass:

GODT HUMØR: Martin Ødegaard sammen med Omar Elabdellaoui på landslagstrening.

I de siste to kampene har han fått henholdsvis 33 og 45 minutter på banen. Om han slipper til i kveld, er det i troen på at det er fullt mulig å skape problemer også for et av verdens beste landslag.

– Det er fantastiske spillere, alle sammen, og Sergio Ramos er den beste forsvarsspilleren i verden. Men det er mulig å skape problemer for dem. De er ikke umenneskelige spillere, sier Ødegaard.

Han kjenner spanjolene bedre enn de fleste, etter å ha trent regelmessig med både Sergio Ramos, Alvaro Morata og Marco Asensio - tre spillere som alle kan være i den spanske startoppstillingen i kveld.

Sergio Ramos var også en av de første han hilste på da han fikk en omvisning på treningsanlegget til Real Madrid som 16-åring.

– Hvordan er han som type?

– Han er en leder. Når han tar ordet, så lytter man. Han går foran og viser hvordan ting skal gjøres. Han er snill, og har alltid vært veldig hjelpsom med meg. Det er alltid mulig å prate med ham og få tips og råd. Sånn sett er han veldig fin.

– Hva slags tips og råd har du fått?

– Helt enkle ting på treninger. Jeg har fått hjelp til å forstå ting og forstå øvelser, for eksempel.

– Har han to forskjellige personligheter, én på og én utenfor banen?

– Det er mange som er helt forskjellige på og utenfor banen i Spania. Man merker at når de er på banen, så er det krig. Sånn er det for spillerne her nede. På banen handler det bare om én ting: Å vinne. Da gjør man alt man kan, og enda litt til, for å oppnå det. Det kjennetegner ham og andre i spansk fotball, sier Ødegaard.