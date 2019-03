Den nederlandske piloten har hele tiden erkjent straffskyld.

I retten forklarte nederlenderen at han og resten av KLM-crewet hadde landet på Oslo lufthavn sent torsdag 24. mai i fjor. De tok en taxi til hotellet i Oslo sentrum og satte seg i en park like i nærheten.

Piloten har forklart at crewet hadde med seg øl fra Nederland som de drakk. Selv drakk han fem små øl (4 à 33 cl og én litt mindre øl), før han blandet sprit og brus i en 0,5 liters flaske.

– Kom som et sjokk

Da han våknet dagen etter, følte piloten seg promillefri, har han forklart.

Sammen med resten av crewet tok han en taxi til flyplassen.

Den 34 år gamle mannen hadde gjennomført en sjekk av flyets fysiske tilstand og var dermed i gang med sin tjeneste som styrmann, altså co-pilot, da politiet dukket opp for å foreta en tilfeldig kontroll.

At utåndingsprøven av mannen viste 0,35 i promille, betydelig høyere enn grensen på 0,2, kom som et sjokk på ham.

Alkoholnivået i blodet ble senere bekreftet ved fire tester på sykehuset.

Søker ny jobb

Som følge av pågripelsen mistet mannen jobben som pilot hos KLM. Han er nå i en ansettelsesprosess hos et annet flyselskap.

«Han frykter at en lengre fengselsstraff vil gjøre han uaktuell for stillingen», heter det i dommen.

Øvre Romerike tingrett har i utgangspunktet kommet til straffen må settes til 120 dagers fengsel, men lang saksbehandlingstid hos politiet gjør at straffen senkes til 90 dager.

Nederlendere reagerer

Mannens forsvarer, advokat Albulena Krasniqi, opplyser at 34-åringen foreløpig ikke har tatt stilling til om dommen skal ankes.

FORSVARER: Advokat Albulena Krasniqi i advokatfirmaet Furuholmen Dietrichson. Foto: NTB scanpix

– Han er veldig glad for å bli trodd på at han ikke visste at han var påvirket, og at han har forholdt seg til regelverket om ikke å drikke i løpet av en periode på ti timer frem til tjeneste, sier forsvareren.

Krasniqi forteller at hun har blitt kontaktet av nederlandske advokater som reagerer på straffeutmålingen.

– I Nederland tilsvarer 0,35 i promille en bot på 1.700 euro, så det er sjokkerende for dem at man i Norge får en fengselsstraff, sier hun.

Frem til 2001 var alkoholgrensen i Norge for piloter satt til 0,4. Dette ble endret til 0,2 da Norge ble medlem av et europeisk luftsikkerhetsbyrå.