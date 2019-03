Elden forventer at saken mot Waras samboer henlegges

FORSVARER: John Christian Elden forsvarer justisministerens samboer, Laila Anita Bertheussen. Foto: Mari Linge Five

For en drøy uke siden ble justisministerens samboer siktet for å ha tent på bilen til Wara. Kvinnens forsvarer John Christian Elden mener at hans klient bør sjekkes ut av saken.