Raheem Sterling scoret tre mål og skaffet ett straffespark i Englands 5-0-seier over Tsjekkia i åpningen av EM-kvalifiseringen.

– Han er blitt gjort til en hakkekylling. I kveld tror jeg alle som har sagt og skrevet stygge ting om den mannen, skammer seg litt, sier TV 2s kommentator Simen Stamsø-Møller.

​Sterling har måttet tåle mye kritikk i engelsk presse og blant supportere, noe han har tatt et oppgjør med selv på sosiale medier.

– Han har virkelig modnet, både som person og fotballspiller. Han er sulten på mål, og treffer på instinkt uten at han tenker så mye, sier landslagssjef Gareth Southgate til ITV.

For Manchester City har han bøttet inn mål i lang tid, men med de tre løvene på brystet har det lugget fælt. Nå ser han imidlertid også ut til å ha knekt koden på landslaget. Fra å ha gått 26 kamper uten scoring, har han nå scoret fem mål i løpet av de tre siste.

– Å score hat trick for England gjør du ikke ofte. Tre mål i en landskamp er strålende. Forhåpentligvis har Sterlings hatere blitt rehabilitert nå, for han er nå på et nivå som er helt ellevilt, sier Erik Thorstvedt.

– Han er så bra når det kommer til scoringer, målgivende og bidrag. Han terroriserer forsvar og har modnet som spiller. Han er ikke så hektisk som før. Han har en annen pakke nå, fortsetter TV 2s fotballekspert.

Bare Sergio Agüero har scoret flere mål for Manchester City denne sesongen med sine 28 mål. Sterling er oppe i 19 nettkjenninger og tolv målgivende. 15 av Sterlings mål denne sesongen har kommet i Premier League.

– Jeg synes England mangler en verdensklassespiller, men Sterling kan fortsatt bli det. De grunnleggende ferdighetene hans er strålende, og nå ser det ut til at han er modnet og blitt en målscorer, sier TV 2s fotballekspert Trevor Morley. ​

England møter Montenegro borte i andre EM-kvalifiseringskamp mandag.