Etterforskningen ble iverksatt i mai 2017, og gransket om det var samarbeid mellom daværende presidentkandidat Donald Trumps kampanje og russiske myndigheter før presidentvalget i 2016.

Justisminister William Barr har nå fått overlevert rapporten. Barr vil avgjøre hvor mye av rapporten som vil deles med kongressen, og offentliggjøres for resten av verden.

Etterforskningsteamet har siden starten på etterforskningen i 2017 fokusert på hvordan russere forsøkte å påvirke presidentvalget i 2016, og om noen har hatt en kobling til Trump-kampanjen.

Det amerikanske føderale politiet, FBI, konkluderte i 2017 med at russiske myndigheter forsøkte å påvirke valget, men inntil nå er det ikke kjent om det finnes noen beviser for at Trump eller hans medarbeidere har medvirket ulovlig til dette.

Likevel har hele 12 tidligere Trump-medarbeidere blitt tiltalt eller domfelt som et resultat av Mueller-etterforskingen, blant dem Trumps valgkampsjef Paul Manafort som er dømt til 47 måneders fengsel for skattesvindel og bedrageri, og Trumps tidligere personlige advokat og fikser Michael Cohen, som fikk tre år blant annet for brudd på reglene for valgkamfinansiering.

