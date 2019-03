England-Tsjekkia 5-0

Manchester City-stjernen scoret det første. Så skaffet han straffen før 2-0, før han scoret igjen.



For klubblaget har han bøttet inn mål i lang tid, men med de tre løvene på brystet har det lugget fælt. Nå ser han imidlertid også ut til å ha knekt koden på landslaget.

Fra å ha gått 26 kamper uten scoring, har han nå scoret fem mål i løpet av de tre siste.

– Kanskje er dette kvelden der han vinner hele Fotball-Englands gunst. Han har aldri vært bedre. Nå herjer han både for Manchester City og England, kommenterte TV 2s Simen Stamsø-Møller.

Rørende gest

Den andre scoringen feiret 24-åringen med en rørende gest. Han hadde et bilde av tolvåringen Dawary Dawkins, som gikk bort i forrige uke på grunn av blodkreft, på t-skjorten under trøyen.

I høst fikk tolvåringen beskjeden om at han trengte en donor.

Det var imidlertid vanskelig å finne en match, og Sterling tok grep. I sosiale medier ba han potensielle donorer om å melde seg, mens Crystal Palace, laget Dawkins fulgte, kjørte en kampanje. Til slutt ble en donor funnet i USA, skriver London Evening Standard.

Etter kampen forklarer Sterling gesten.

– Damary var en gutt jeg prøvde å hjelpe, og vi trodde at vi hadde funnet en donor. Dessverre passet den ikke og han gikk bort, så jeg ville gi familien noe å smile for, sier han til engelske ITV.

Dawkins' far har tidligere takket Sterling for hjelpen.

– Støtten hans har vært fantastisk. Han kom hit like før jul og var her i to timer. Han har gitt Damary støtte, og det har definitivt hjulpet ham, sa faren til London Evening Standard.

Praktangrep

Etter alt annet enn en fartsfylt start på kampen, tok England ledelsen i det 24. minutt.

Men det på praktfullt vis.

Harry Kane vendte opp i mellomrommet. Han slo en utsøkt stikker til stortalentet Jadon Sancho, som med sin første berøring la ballen inn til Raheem Sterling.

Manchester City-stjernen gjorde som han pleier å gjøre for klubblaget: Han skled ballen i mål fra bakre stolpe.

– Den nye vinen sørger for 1-0-ledelse. Sancho er en ekspert på å slå målgivende pasninger. Sterling har blitt en notorisk målscorer, sa Stamsø-Møller.

På landslaget har det imidlertid lugget fælt tidligere for Sterling, men nå ser det ut til at

Like før pause var Sterling på farten igjen. Han driblet av en Tsjekkia-forsvarer i feltet, før han havnet i en sandwich mellom stopperne Ondrej Celustka og Tomás Kalas. Dommeren pekte på straffemerket. Harry Kane gjorde ingen feil, og sendte England i garderoben med 2-0-ledelse.