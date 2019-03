Se Spania-Norge på TV 2 og TV 2 Sumo fra 20:10 lørdag kveld

For i dagene før kampen på Mestalla har det hersket stor usikkerhet rundt hvem som kommer til å starte for Spania.

Med spillere som Thiago Alcántara, Paco Alcácer, Koke og Isco utelatt fra troppen, og med spillere som Jaime Mata, Iker Muniain og Sergio Canales, alle relativt ubeskrevne blad på seniorlandslagsnivå, inne i varmen, er det få som tørr påstå hvem som kommer til å starte for vertene.

Diskusjonene om hvem som kom til å spille hvor gikk pågikk gjennom hele fredagens treningsøkt på Mestalla, og til slutt våget Miguel Ángel Toribio i sportsavisen Marca å komme med sin spådom.

Spår Navas, Martínez, Ceballos og Canales fra start

– Vi har noen pekepinner, men det er ikke enkelt, sier han til TV 2, og lister opp det han mener er den mest sannsynlige elleveren:

Mål: David de Gea

Forsvar: Jesús Navas, Iñigo Martínez, Sergio Ramos, Jordi Alba

Midtbane: Daniel Ceballos, Sergio Busquets, Saúl Ñíguez

Angrep: Sergio Canales, Marco Asensio, Rodrigo Moreno

– Det er et godt lag. Et lag som vil styre kampen og et lag som vil holde mye på ballen i kampen mot Norge. Og det er et lag som vet å kjempe. Det er et lag jeg ikke ser for meg Norge kan slå, sier han videre.

– Hvor er Spania svakest?

– Forsvaret er kanskje den svakeste delen av laget. De Gea er ikke så komfortabel når han spiller for Spania – han er veldig usikker. Og Iñigo Martínez har spilt lite med Ramos. Han spilte bra i kampen mot Kroatia i november, men Spania endte opp med å tape den kampen (2-3, journ. anm.). Om Canales spiller, så blir det spennende å se hvordan han fungerer sammen med Rodrigo. Men med Busquets sentralt, så skal Spania ha nok til ikke å slite mot Norge, sier Toribio.

– Han er den som fortjener det mest

At Canales, det tidligere vidunderbarnet som har storspilt for Real Betis denne sesongen, kanskje får sin debut, mener Toribio er på tide.

– Han er den av de nye på laget som fortjener det mest. Jeg savner Pablo Sarabia (Sevilla), som også har hatt en god sesong, men det er fortjent at Canales er her. Og det samme gjelder Navas - han har gjort seg fortjent til en plass på laget, sier han.

Før fredagens treningsøkt på Mestalla, hvor man anslo at opp mot 10 000 tilskuere hadde møtt opp for å se på, møtte Luis Enrique pressen sammen med Valencia-duoen José Luis Gayà og Rodrigo Moreno.

På spørsmål fra VG om hva han forventer av Norge lørdag, sa Spania-sjefen:

– Det er et typisk nordeuropeisk lag som har et høyt fysisk nivå. Der er de absolutt bedre enn oss, sa Enrique, før han trakk frem Joshua King:

– King er en spiss som kan være avgjørende. Norge spiller direkte og er veldig flinke til å involvere backene i spillet. Vi må stoppe kontringene deres.