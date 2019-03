– At de ikke har fjernet sitatet før nå synes jeg er merkelig. Jeg har hatt samtaler med nyhetsredaktør Tora Bakke Håndlykken og snakket lenge med henne, og fått unnskyldning. Jeg ville tro de hadde endret sitatet med en gang, da vi kom ut med det andre sitatet i NRK, sier Sofie.​

SMS TIL STEIRO: Denne SMS-en sendte Sofie til både Steiro og Lars Joakim Skarvøy.

Sofies venn: – De burde snudd skuta direkte

Da Steiro ringte Sofie den 21. februar, var hun sammen med sin venn Jon Fredrik. Han filmet deler av samtalen.

– Hun uttrykte seg tydelig og sa hun ikke var enig i sitatet, sier Jon Fredrik til TV 2.

– Forstod Gard Steiro budskapet til Sofie?

– 10 av 10 burde forstått den samtalen. For å ikke forstå den må du ha korte sosiale antenner. Hun var veldig tydelig i måten hun la frem hele historien. Jeg føler at de burde endret sin sak mye tidligere enn de gjorde, sier han.

– De burde snudd skuta direkte der og da. All den informasjonen som foreligger i dag, og har kommet frem i TV 2, ble lagt frem for Steiro og Skarvøy, sier Jon Fredrik.

– Kunne kanskje gått fortere

Lars Joakim Skarvøy har ikke besvart TV 2s henvendelser.

VG opplyser at de ikke har anledning til å stille til intervju fredag kveld, men viser til torsdagens intervju.

BEKLAGER: Gard Steiro har beklaget til Sofie, Trond Giske og VGs lesere.

– Jeg forstod raskt at hun var misfornøyd med VGs sak og at hun følte vi ikke hadde gitt henne en fair behandling. Etter jeg snakket med henne begynte vi å finne ut hva som hadde skjedd. For oss var dette en stor overraskelse, fordi vi var overbevist om at det vi hadde publisert var riktig og i samsvar med det hun hadde opplevd, sa Steiro torsdag.

– Hvorfor tok det så lang tid?

– Vi var i en situasjon der vi ikke forstod hva som hadde gått galt og det tok flere dager. Da begynte vi å gå gjennom ting. Det kunne kanskje gått fortere, men det var tiden vi trengte for å finne ut at vi hadde gitt et feil inntrykk og at vi måtte beklage. Alvoret gikk gradvis opp for oss.S