Det angivelige drapsforsøket fant sted midt på dagen i Hamar sentrum tredje juledag i fjor.

Siktede hevder han lenge hadde vært under etterforskning av politiet, og at han flere ganger hadde forsøkt å finne ut hvorfor.

Da politiet ikke ville gi ham noe svar på det, bestemte han seg for å ty til vold. Han delte derfor en saks i to og planla å bruke den mot politiet neste gang han så en av deres ansatte.

Angrep hode og hals

I sin forklaring i retten under det første fengslingsmøtet sa mannen at det var tilfeldig at han møtte på en politipatrulje i bil midt i Hamar sentrum 27. desember.

Siktede har videre forklart at han var sint da han gikk bort til passasjersiden av bilen. Vinduet ble sveivet ned, og 32-åringen gikk umiddelbart til angrep på politimannen i passasjersetet.

De første slagene med saksen var rettet mot politimannens hode og hals, men traff ikke. Siktede har sagt at han tror det ville ført til en alvorlig skade dersom han hadde truffet.

«Han tenkte at hvis de skal etterforske ham, så skal de i hvert fall få en grunn til å gjøre det», heter det i avhøret.

FORSVARER: Advokat Over Herman Frang representerer den siktede 32-åringen. Foto: Peter Talos / NTB scanpix

I stedet traff han politimannen i hånden med saksen. Politimannen fikk lettere skader og ble behandlet på sykehus.

Utvidet siktelse

Frem til nylig var 32-åringen siktet for forsøk på grov kroppsskade, men tidligere denne måneden ble siktelsen utvidet til å gjelde drapsforsøk.

– Han har tidligere erkjent straffskyld for forsøk på kroppsskade, men han nekter for at dette var et drapsforsøk. Derfor er fengslingskjennelsen også anket, sier mannens forsvarer Ove Herman Frang til TV 2.

I tillegg er han siktet for vold mot offentlig tjenestemann og ulovlig bevæpning på offentlig sted. Fredag ble han varetektsfengslet i nye fire uker.

Politiet har flere ganger forsøkt å gjennomføre en judisiell observasjon av siktede for å finne ut om han er strafferettslig tilregnelig, men mannen har nektet å samarbeide.