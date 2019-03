Norges første Young Bloods-dom: – Viktig for politiet

«Etter en helhetsvurdering (...) er retten overbevist om at man er langt forbi en vennegjeng som røyker litt cannabis og spiller data og selger litt for å finansiere eget bruk», heter det i dommen.

For fire av de fem domfelte mennene har retten kommet til at de har vært del av en kriminell gruppe i nærmere et år. For den femte mannen er tiden satt til omkring et halvt år.

Årsaken er at 23-åringen hadde sonet en fengselsstraff til litt utpå våren 2017, og at han ble skutt i nakken under en intern gjengkonflikt på Holmlia høsten samme år. I dag er han lam i store deler av kroppen og dermed pleietrengende.

Mannen er dømt til to års fengsel for narkotikakriminaliteten, men har altså anket.

Young Bloods ikke nevnt

Selv om retten gir politiet medhold i at de fem unge mennene driver med organisert kriminalitet, er ikke Young Bloods nevnt ved navn i dommen.

Det poengterer advokat Usama Ahmad, som forsvarer en av de domfelte.

– Det tolker jeg som at retten ikke har vært like opptatt av Young Bloods som det aktor har vært. Retten finner at disse fem mennene har handlet som en gruppe, men sier ikke noe om omfanget av den kriminelle virksomheten utover det, sier forsvareren.

Politiinspektør Grete Lien Metlid, sjef for Oslo-politiets felles enhet for etterretning og etterforskning, er uansett godt fornøyd med dommen.

– Saken er et resultat av langvarig innsats mot gjenger og kriminelle nettverk i Oslo, som pågår for fullt og fortsetter, sier hun til TV 2.