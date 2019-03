Veldig mange store oppfinnelser og innovasjoner blir patentert. Av flere grunner. Det ene er jo det at man skaffer seg er forsprang til konkurrentene ved å ha noe de ikke har.

Det andre er at det kan være penger, store penger til og med, i patenter. Man kan rett og slett tjene seg søkkrik.

Så om det synes uendelig lenge til feriepengene kommer, så er det bare å gå i tenkeboksen og klekke ut noe skikkelig smart – og ta patent ...

Men det var ikke slik Volvo valgte å gjøre det, da de fant opp tre-punkts sikkerhetsbeltet.

Det er kanskje ikke verdens mest spennende oppfinnelse, men du verden så viktig denne oppfinnelsen både er, og har vært.

Ikke ferdig etter 60 år

– Det anslås at bilbeltet alene har spart mer enn én million menneskeliv siden det ble innført av oss i Volvo som standard i PV og Amazon i 1959.

Det sier Lotta Jacobsen som er professor og forsker på nettopp sikkerhet hos Volvo.

Dessuten har det i tillegg redusert skadeomfanget på mange flere mennesker.

Det har skjedd mye på 60 år med sikkerhetsbeltet sier Lotta Jacobsen hos Volvo.

– Det er helt klart den viktigste sikkerhetsdetaljen i en bil noen sinne, legger Lotta til.

Man skulle kanskje tro at ettersom sikkerhetsbeltet ble oppfunnet for 60 år siden og dermed har jubileum i år, så er dette ferdig forsket på og utviklet nå. Men den gang ei ...

– Nei, nei, absolutt ikke sier Lotta. Her forgår det kontinuerlig forskning og utvikling. Men det er mye av dette man ikke ser, eller kanskje tenker over.

– Det handler om alt fra ergonomi, til komfort. Det må være enkelt, intuitivt og kjapt å ta det av og på. Design er viktig, det må være pent og godt å trykke det på plass. Samtidig som vi også videreutvikler virkemåten, med for eksempel automatisk beltestramming og og kalibrering i forhold til airbager som utløses og tilpassing til ulike seter, forklarer Lotta ivrig.

Skulle være enkelt i bruk

Lars Bohlins oppfinnelse har spart mangfoldige menneskeliv. Her tester han den selv ut.

Absolutt noe å tenke på neste gang du fester på deg "stroppen". For her ikke noe overlatt til tilfeldighetene. Det er langt mer komplekse greier enn det mange av oss er klar over.

Mannen bak sikkerhetsbeltet heter forresten Nils Bohlin og var utdannet ingeniør. Han kom fra Saab, hvor han syslet med katapult-seter for fly.

Men Bohlin ble etter hvert rekruttert til Volvo for å jobbe med sikkerhet. Volvo hadde siden 1957 hatt mulighet for to-punktsbelter i sine biler. Problemet var at disse belastet kroppens myke deler ganske dramatisk ved en bråstopp. Bohlin innså at både over- og underkroppen måtte sikres. Hans største utfordring var å lage en løsning som var både enkel å bruke og effektiv med god trykkfordeleling på menneskekroppen, samtidig som denne skulle forbli i bilstolen etter en krasj.

Han satte også som krav til seg selv at det skulle la seg gjøre å ta denne enkelt av og på, med bruk av bare en hånd.

Originalt reklamebilde av Volvo PV 544 fra 1959. Første årsmodellen med trepunktsbelter som standard.

Derfor oppløste Volvo patentet

I 1958 var det klart og en patentet ble tatt. Men Volvo tok etter kun kort tid her en helomvending, løste opp patentet og gjorde dermed trepunkts-beltet tilgjengelig for alle. Og dermed for sine konkurrenter også.

Volvo-ledelsen kom med følgende begrunnelse: Beslutningen om å frigjøre trepunkts sikkerhetsbeltet- patenet er visjonært og i tråd med Volvos grunnleggende syn på trafikksikkerhet.

Bohlin ble i 1995 tildelt " Royal Swedish Academy of Engineering Sciences" medalje i gull for sin innsats.

Den aller første bilen som forlot Volvofabrikken med sikkerhetsbeltet som standard var en Volvo PV 544 som den 13. august i 1959 ble overlevert til en kunde i den svenske byen Kristianstad i Skåne.

