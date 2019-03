Russeren fikk varig innreiseforbud. Dette begrunnes med hensynet til grunnleggende nasjonale interesser, og det vises forebygging av terrorhandlinger og at hans tilstedeværelse i Norge vil bidra til et forverret trusselbilde.

Dette bestrider 19-åringen, som mener at «Justis- og beredskapsdepartementets vedtak er ugyldig som følge av at det er lagt til grunn feil faktum og feil lovforståelse». Det kommer frem i et sluttinnlegg TV 2 har fått tilgang til.

I innlegget står det at 19-åringen mener hensynet til offentlig sikkerhet ikke tilsier utvisning. Han og hans advokater hevder videre at han ikke har personlige forhold som innebærer en alvorlig trussel, og utvisningen og varigheten er et uforholdsmessig inngrep.

Staten på sin side mener at 19-åringen utgjør en fremtidig risiko for Norges grunnleggende nasjonale ínteresser.

I sitt innlegg legger de til grunn at han sympatiserer med en ekstrem íslamistisk ideologiog at han aksepterer bruk av vold for å oppnå politiske, religiøse eller ideologiske mål. De anser utvisningen som et forebyggende tiltak.

Kontrollert sprengning

8. april 2017 ble en 17 år gammel gutt pågrepet etter et funn av en bombeliknende gjenstand på Grønland i Oslo.

Vitner fortalte til politiet at russeren hadde oppført seg mistenkelig.

Bomben ble senere detonert ved en kontrollert sprengning. Russeren har i retten sammenlignet innretningen med fyrverkeri, og forklarte at han ville teste den i skogen sammen med to venner.

Anket til Høyesterett ​

​Rettssaken mot den russiske statsborgeren, startet i oktober i fjor.

Ifølge tiltalen hadde 17-åringen tapet en lighter til en beholder med lightergass, og pakket dette inn sammen med biter fra et nettinggjerde som skulle fungere som splinter. Pakken var på rundt 30x30 cm.

​I juni i år ble det kjent at den nå 18 år gamle mannen skulle få anken opp for Høyesterett.

Mannen anførte i sin anke at lagmannsretten ikke hadde forstått loven riktig da han ble dømt til ett års fengsel i mars i år, for å ha laget en liten bombe som han hadde til hensikt å detonere.