Det har stormet rundt VG-journalist Lars Joakim Skarvøy etter at Sofie (27), kvinnen som danset med Giske på Bar Vulkan i februar, beskyldte Skarvøy for med viten og vilje publisere et sitat som ikke fortalte sannheten om hva som egentlig hadde skjedd.

– Dyktig og tøff

Torsdag kveld ble det kjent at VG-journalisten ikke lenger aktivt jobber med egne saker, i lys av TV 2-avsløringen.

– Vi står i en situasjon hvor det er helt umulig for han å jobbe som journalist, sa ansvarlig redaktør i VG, Gard Steiro, til TV 2 torsdag.

I et Facebook-innlegg fredag kommer tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide med støtte til Lars Joakim Skarvøy.

«Jeg kjenner journalisten Skarvøy, men bare gjennom mitt arbeid i politikken. Han er en dyktig og tøff journalist. Han har vært tøff mot meg også og laget saker jeg slett ikke har satt pris på. Men han har alltid vært real», skriver Hareide.

– Dikter ikke opp noe

TV 2 har vært i kontakt med KrF-politikeren. Han ønsker ikke kommentere saken ytterligere, og viser til innlegget på Facebook.

«Jeg har opplevd at Skarvøy har hatt én eneste agenda, og det er å lage gode kritiske nyhetssaker. Han er en som vil ha en spennende nyhetsvinkling, men som aldri dikter opp noe. Og ikke med et hang til å ta enkeltpersoner eller et spesifikt parti. Men gjerne ta alle om nødvendig», skriver Knut Arild Hareide videre.

Den tidligere partilederen skriver at han mener mediekritikk er viktig, men at han ikke liker en utvikling der mediene får skylden for mer og mer.

«Jeg skriver ikke dette innlegget med et ønske om å bli oppfattet som en objektiv aktør. Men et ønske om noe mer balanse», skriver Hareide til slutt.

Preger VG

Klubbleder i VG, Tor-Erling Thømt Ruud, sier til TV 2 at Skarvøy ivaretas av VG på best mulig måte.

– Jeg som klubbleder gir den støtte som våre medlemmer trenger, sier han.



Thømt Ruud sier videre at saken preger journalistene i VG.



– Når nyhetstrykket kommer mot VG, så preget det journalistene også. Vi har andre saker å jobbe med, og har en avis å lage, sier klubblederen.