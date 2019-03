– Nå håper jeg de skjønner at dersom de stjeler i Norge, kommer de på TV

På Antikkvarehuset i Oslo er det 1000 kvadratmeter med bruktvarer til salgs.

Men ikke alle vil betale for varene.

Søndag 20. januar er en gruppering på flere personer på besøk hos Antikkvarehuset. Samme dag som flere dyre varer som diamantringer og gull blir stjålet.

Dagen før har de vært på rekognosering.

– Tre stykker av dem kom inn på lørdag den 19., for å se hva de kunne stjele, og for å kunne se hva som fantes her, sier innehaver Arild Ukkestad.

Holder utkikk

Og neste dag kommer de tilbake med flere.

Først går to menn målrettet mot montrene.

Antikkvarehuset i Oslo har flere ganger tidligere opplevd naskeri og tyveri. Men denne gangen ble innehaver Ukkestad tatt på senga. Foto: Preben Negård (Åsted Norge)

Etter hvert finner en vare veien ned i lomma på mannen i grønn jakke. Han henter en ny person i grupperingen fra et annet sted i lokalet, og ber ham holde utkikk. Så lar mannen med hvit og blå jakke seg friste, og smykker som står utstilt inne i et monter, blir raskt lagt i jakkelomma.

– Her inne var det jo flere diamantringer. Det var en del sølv, sier Ukkestad.

Ikke lenge etter kan man på videoovervåkningen se to av dem på vei ut av lokalet, med jakka bulende utover.

TAR FRA MONTEREN: Mannen i hvit og blå jakke putter her en gjenstand som står utstilt i jakkelomma. Foto: Videoovervåkning

Men de kommer tilbake. Mannen som var i butikken dagen før, er nå tilbake. Han tar noe opp fra jakka, og gjemmer det blant teppene.

Tar med tom bag inn i lokalet

– På overvåkningsfilmen ser vi at de kaster en tom veske inn i teppene, så gikk de og hentet veska rett etterpå, og bærer den lengre inn i lokalene.

Mens innehaver Ukkestad låser opp en monter, knuser plutselig et glass. Rett ved det knuste glasset står mannen som tidligere stod ved teppene.

– Da sprang jeg litt radig, for å se hva som skjedde, og så så jeg at koppen lå der. Da hadde de allerede iscenesatt to stykker som lista seg på baksiden her, for at jeg skulle oppdage dem.

Det hele var en avledningsmanøver.

For ute av syne for videoovervåkningen blir også en monter lenger inne i butikken brekt opp.

– Det som skjedde mens de knuste den koppen, var at de brakk opp monteret samtidig, slik at jeg ikke skulle høre det, bare koppen, sier Ukkestad.

Ikke lenge etter er mannen med hvit og blå jakke på vei ut for siste gang, med en bag over skuldrene. Den samme bagen som mannen ved teppene først kom inn med. Den er nå tilsynelatende stappfull.