Politiet etterlyser sentralt vitne

Leter etter kvinne

Politiet er særlig interessert i å komme i kontakt med en tredje person som var i nærheten av åstedet.

– Fornærmede har beskrevet gjerningspersonen som en kvinne i 30-årene, lys hudfarge, omtrent 170 cm høy, kort mørkt hår, normal kroppsbygning. Hun var iført store lyse klær, og snakket østlandsdialekt.

Det går etter forholdene bra med 24-åringen og barnet i magen, men hun er ifølge politiet redd og tør knapt å forlate sitt eget hjem.

Politiet etterforsker saken som hatkriminalitet.

– Det at man ikke skal kunne gå trygt på åpen gate på et offentlig sted, midt på formiddagen med bakgrunn i hvem man er og hvor man kommer fra, det er saker som politiet tar på alvor og det er et demokratisk problem hvis vi ikke gjør noe med sånne type saker, sier politiførstebetjent Monica Lillebakken.​

622 hatsaker anmeldt i fjor

Politiets Strasak-rapport over anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling viser at det ble anmeldt 622 tilfeller av hatmotivert kriminalitet i 2018. Antallet anmeldelser har økt med 13,7 prosent fra 2017 til 2018. 40 prosent av sakene er i Oslo.

Hatmotivert kriminalitet har de siste årene fått økt offentlig oppmerksomhet, nasjonalt og internasjonalt. Den er ifølge politiet alvorlig både for dem som rammes direkte og for de den rammer indirekte ved at den skaper frykt.

Hatmotivert kriminalitet knyttes til ulike typer lovbrudd. De fleste anmeldelsene dreier seg om vold. Andre lovbrudd kan være hatefulle ytringer, hensynsløs adferd, krenkelse av privatlivets fred og diskriminering.

I 2018 ble det registret 699 hatmotiv i de 622 anmeldelsene.

Rase/etnisk tilhørighet var registrert som motiv i 73 prosent av anmeldelsene, mens religion var registrert i 18 prosent. Antall anmeldelser der motiv skal være hat mot seksuell legning har økt jevnt siden 2014 og utgjorde 92 saker i 2018.

Det har også vært en økning i antall anmeldelser der hatmotivet skal være nedsatt funksjonsevne. Antallet saker med dette motivet økte sterkt fra 2016 til 2017 og ytterligere i 2018. Med 24 anmeldelser er det likevel en liten gruppe saker. Antisemittisme ble lagt til som eget motiv 18. april 2018, og i 2018 ble det registrert 15 anmeldelser med dette motivet.

Politiet etterlyser disse to vitnene etter hendelsen på Grønland i Oslo. Vitnene skal ha hjulpet fornærmede. Foto: Overvåkningsvideo/ politiet

