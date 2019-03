Det skriver den russiske avisen IZVESTIA.

Innholdet i tiltalen er ennå ikke kjent, men saken er nå ankommet byretten i Moskva.

​Saken er ennå ikke berammet.

Frode Bergs norske advokat Brynjulf Risnes sier han er glad for at saken nå er oversendt retten.

– Godt for alle

– Det at saken er oversendt retten betyr at rettssaken kan komme opp ganske snart. Og det er godt for alle og ikke minst Frode selv, sier Risnes til TV 2.

Advokaten sier at denne saken har vært hard for alle involverte.

– Det blir bra for både Frode, hans familie og alle hans støttespillere, å nå kunne forberede seg til rettssaken, sier Risnes.

Når saken vil komme opp for retten vet ikke Bergs norske advokat.

– Min erfaring fra russiske domstoler er at man tillyser ganske snart etter at de har fått saken, sier Risnes.

Strafferamme på 10-20 år

Det er over et år siden Frode Berg (63) fra Kirkenes ble pågrepet i Moskva, siktet for spionasje.

Siden den gang har den spionsiktede pensjonisten sittet fengslet i Russland.

Frode Berg har vært under etterforskning for overtredelse av den russiske straffelovens §276 som omhandler spionasje mot den russiske stat, med en strafferamme på mellom 10 og 20 år.

Berg har siden desember i 2017 sittet i varetekt i det beryktede høyrisikofengselet LEFORTOVO i Moskva.

Ifølge en talsperson for retten vil saken i sin helhet gå for lukkede dører, siden sikkerhetsgradert materiale vil bli omtalt under rettsforhandlingene.

