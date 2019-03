Lørdag fra kl. 20.10: Spania-Norge på TV 2 og Sumo!

Landslagstrener Lars Lagerbäck hadde kun sittet i sjefsstolen et drøyt halvt år da det norske landslaget ble knust 6-0 av Tyskland i kvalifiseringen til VM i Russland.

Lørdag møter Norge en ny stor nasjon, når Spania står på motsatt banehalvdel i Valencia. Stefan Johansen har tro på at Norge kan få med seg et godt resultat.

– Vi har kommet mye lengre som lag enn da vi møtte Tyskland. Det er mest det at vi har kommet lenger som lag. Trenerteamet har fått inn sin filosofi mer og mer, og det er en stamme i gruppen som har fått jobbet sammen. Det ble stygt i Tyskland, men vi er bedre stilt nå. Det kan passe oss fint å være underdogs, sa landslagskapteinen på pressekonferansen fredag.

– En tøff test

Landslagssjef Lars Lagerbäck sier at han ikke har brukt Tyskland-kampen i oppkjøringen til kampen, annet enn video av et av målene for å peke på defensive feil Norge må unngå lørdag.

Både Lagerbäck og Johansen tror Norge kan få med seg et godt resultat.

– Det blir en tøff test for oss. Spania er store favoritter, men vi gleder oss. Det er kvalifiseringens første kamp, og vi vet hvor gode Spania er. Vi skal gjøre vårt beste, og tror vi kan få med oss et godt resultat, sier landslagskapteinen.

– Vi forventer en vanskelig kamp. Vi vet Spania er gode, både som et lag og individuelt. Vi har forberedt oss godt og alt har gått bra. Alle er klare, og med en god laginnsats har vi en mulighet. Det er opp til oss å vise at vi kan spille god og effektiv fotball, følger Lagerbäck opp.

– Jeg føler meg i matchform igjen

Stefan Johansen slet med spilletid i Fulham i starten av sesongen, og dro på lån til West Bromwich i januarvinduet.

– Jeg er i god form. Jeg har spilt noen kamper nå og føler meg i matchform igjen. Jeg gjorde et godt valg ved å gå til West Bromwich, og er klar.

Landslagskapteinen måtte tåle mye kritikk etter høstens landskamper. Nå føler han seg bedre enn han gjorde da.

– Kritikk må man tåle, det er en del av fotballen. Jeg var heller ikke fornøyd med prestasjonen sist. At man får kritikk er naturlig, det skjer på landslag og klubblag. Jeg føler meg bra nå. Hva andre tenker endrer ikke min tankegang.

– Det samholdet vi har i gruppa nå er ekstremt bra. Jeg har aldri vært borti at det har vært så bra i min tid på landslaget, forteller kapteinen.

