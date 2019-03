Fredag demonstrerer titusenvis av ungdommer for kampen mot klima.

​Fra tidlig morgen har lærer Monica Marcella Kjærstad klimastreiket i Oslo. Dette sammen med sine elever, og hennes 17 år gamle datter.

Kjærstad sa opp jobben som lærer torsdag, ifølge Smaalenene Avis.

– Det føles godt, kan Kjærstad si om beslutningen.

Bestemte seg dagen før

Marcella som er bosatt i Spydeberg i Østfold kunne ikke tillate seg å være en del av en skole som ga fravær til elevene som streiker for klimaet.

De fleste skoler gir ikke gyldig fravær for at elevene skal streike. Dette har fått reaksjoner.

I et Facebook-innlegg fredag morgen skriver læreren:

«I går, på FNs lykkedag med 27 kroner på sparekonto og de første tussilagoene utsprunget i hagen, sa jeg opp jobben min fordi skolen jeg jobber på bestemte seg for å gi elevene fravær hvis de streiker».

– Jeg synes det er fryktelig viktig at elevene får støtte fra skolen. Det er mange kollegaer med meg som er uenige i at de ikke skal få gyldig fravær for at de streiker i dag, sier Kjærstad til TV 2.

– Absolutt riktig

Denne dagen skal hun tilbringe i Oslo på skolestreik sammen med datteren. Hun har ikke angret på det spontane valget hun har tatt.

– I går var jeg selvfølgelig litt bekymret for at jeg skulle få panikk når jeg våknet, men nå føles det absolutt som det var det riktige å gjøre, sier den engasjerte læreren.

Til Smaalenenes Avis understreker Kjærstad at protesten hennes ikke er direkte rettet mot skolen hvor hun er ansatt, men mot skolen generelt.

– Det er på høy tid at dette skjer. Det er trist at det er den unge generasjonen som må gjøre det. Vår generasjon burde ha samlet seg og gjort noe med dette for lenge siden, sier læreren.

Fortsetter ut skoleåret

Kjærstad vil gjerne følge elevene ut resten av skoleåret, så det ikke skal bli så store omveltninger. Til høsten stiller hun til valg for Miljøpartiet de Grønne i Indre Østfold kommune.

I dag vil hun fokusere på å støtte elevene sine og datteren, i klimademonstrasjonene.

– Hele Spikersuppa er full, og det er barn i alle aldre her. Til og med helt ned til barnehagealder. Dette er kjempeviktig, sier Kjærstad.