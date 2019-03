Alle taxisjåfører er pålagt å stille deg ett spørsmål – men ingen gjorde det

I fjor sommer ble det innført en ny regel for drosjenæringen i Norge, som skal gjøre det enklere for kunder å vite hva taxituren kommer til å koste.

Nå skal alle taxikunder uoppfordret få et pristilbud på taxituren før turen starter. Når man ankommer destinasjonen skal man kunne velge mellom førprisen og taksameterprisen. På denne måten skal kundene enkelt få oversikt over hva en tur kommer til å koste.

TV 2 hjelper deg har tatt stikkprøver av de tre største drosjeselskapene i Oslo for å se om man faktisk får en forhåndspris på turen.

Skal gi bedre informasjon

– Regelen ble innført for å gi bedre prisopplysninger til de som bruker drosje, sier avdelingsdirektør i Forbrukertilsynet, Jo Gjedrem.

Forbrukertilsynet har lenge jobbet for at taxikunder skal få god prisinformasjon, og i juni 2018 ble regelen om forhåndspris innført.

Jo Gjedrem i Forbrukertilsynet sier at forhåndspris-regelen skal gi bedre prisinformasjon. Foto: TV 2 hjelper deg

– Da er regelen sånn at man som kunde ikke skal trenge å gjøre noen ting. Når du setter deg i drosjen skal sjåføren gi et pristilbud, sier Gjedrem.

Følger ikke regelen

TV 2 hjelper deg har tatt til sammen tolv stikkprøver av Oslo Taxi, Christiania Taxi og Norgestaxi. Ingen av selskapene ga uoppfordret en forhåndspris på noen av turene. Dette synes Forbrukertilsynet er for dårlig.

– Det synes jeg er veldig alvorlig. Regelverket har virket en god stund, og det er all grunn til å tro at drosjeselskapene kjenner til dette. Å unnlate å gi forbrukerne en sånn opplysning som de har bruk for er for dårlig, sier Gjedrem.

Norgestaxi skriver i en e-post at selv om de gjerne skulle vært foruten denne saken, er dette en god anledning til å oppfriske rutinene deres, slik at informasjonen gis hver gang.

Vil ikke gi forhåndspris

Heller ikke da TV 2 hjelper degs reportere ba spesifikt om å få forhåndspris på taxituren fikk de det hos Christiania taxi eller Norgestaxi.

– Dette har det gått ut informasjon om, og når du jobber med drosje og ikke har fått med deg et så sentralt regelverk er det rett og slett for dårlig, sier Gjedrem.

Christiania Taxi skriver i en e-post at de er enige i at dette ikke er godt nok.

– Vi har en egen app hvor fastprisen skal fremkomme og som sjåførene skal bruke for å informere kundene om pris, sier driftssjef i Christiania Taxi, Sohail Asraf.

Norgestaxi sier at de nå har bestilt en endring av taksameter-softwaren som skal løse dette.

– Inntil det er på plass må sjåføren gi fastprisinformasjon til kundene ved reisens start, sier administrerende direktør i Norgestaxi, Dag Kibsgaard-Petersen.