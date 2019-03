Advarer samboere: – Kan sitte igjen med ingenting

Den dagen du flytter sammen med kjæresten, ofrer du ikke mange tanker på at forholdet en dag kan ta slutt.

Det er selvfølgelig heller ikke det du skal tenke mest på. Samtidig gjør du lurt i å være litt forberedt, i tilfellet det en gang skulle skje.

Dersom dere ikke har noen avtale for hvordan eiendeler og verdier skal fordeles ved et brudd, kan det nemlig gå hardt ut over den ene parten i forholdet.

– Ta økonomi-praten

Den tryggeste måten å forhindre at den ene blir sittende igjen som den økonomiske taperen ved et samlivsbrudd, er å skrive en samboerkontrakt.

– Alle samboere bør ha en samboerkontrakt. Det skaper også rom i forholdet for å snakke om økonomi og økonomiske prioriteringer. Det beste er å tegne det med en gang man flytter sammen, men det er aldri for sent, sier forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Danske Bank.

Når alt er rosenrødt og man flytter sammen i forelskelse, kan det være vanskelig å se for seg et uvennskap ved et eventuelt brudd. Sannsynligvis er det også mange som ikke tenker over de eventuelle økonomiske konsekvensene et brudd kan gi.

– Mange syns nok det er ubehagelig å snakke om økonomi med sin partner. Og nettopp derfor er samboerkontrakt så viktig, for det blir neppe enklere å prate om økonomi ved et brudd. Særlig hvis man er blitt uvenner, sier Tvetenstrand, og gir et eksempel på hvordan konflikter kan oppstå.

– Om en part kjøper en dyr sofa og den andre betaler ferien til tilsvarende beløp, kan det føles urettferdig om den ene får med sofaen, og den andre ikke sitter igjen med noe.

Hvem bør tegne kontrakt?

Alle samboere bør altså ha en avtale, men for noen er det enda viktigere enn for andre. Særlig hvis den ene parten går inn i samboerskapet med betydelig mer egenkapital i felles kjøpt bolig, er det viktig å sikre egenkapitalen i en samboerkontrakt.

– Slik er man sikker på å få egenkapitalen med ut av samboerskapet ved et eventuelt brudd. Dette kan også løses ved å tinglyse ulik eierbrøk i boligen, eller ha separate lån i henhold til hvor mye egenkapital man går inn med, sier Tvetenstrand.

Det er også viktig med samboerkontrakt dersom den ene har betydelig høyere inntekt enn den andre, og betjener en større andel av gjeld og løpende utgifter. Da bør du regulere hvordan dette skal spille inn ved et eventuelt brudd.

– Dersom den ene parten har barn, kan det være ekstra fornuftig å sikre deg. Du vil ikke at et brudd skal gå utover barna, sier forbrukerøkonomen.