Slik vil Norge lure stjernene i fellen: – De jukser

– Et norsk landslag må alltid være aggressive, og klare til å løpe og fighte, sier Omar Elabdellaoui.

– Det blir veldig viktig at vi ikke gir de for mye tid og rom. Samtidig kan vi ikke selge oss. De er veldig tekniske. Er man for raskt oppi, så kan man fort bli dratt av.

Og der ligger bekymringen for TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Strukturen får nok Lagerbäck på plass, men jeg er spent på hvordan de norske klarer seg en mot en-en. Blir man dradd av og dradd ut av posisjon, så kan det bli stygt. Jeg er spent på om man, og eventuelt hvor lenge, man klarer å holde strukturen når Spania har ballen så mye som de kommer til å ha, sier Mathisen i TV 2s «Veien til EM»-podkast.

Hør hele podkasten her.

Han mener Spanias tap for England i Nations League viser at de spanske svakhetene er mulig å utnytte for spillertyper som Norge har.

– I motsetning til England er Norge et lag spanjolene kan komme til å undervurdere. Så har Joshua King mye av de samme kvalitetene som England har på topp i spillere som Rashford og Kane. Det er fart og kraft. Han blir håpet vårt, i tillegg til en keeper som spiller til ni-ti på børsen.

NORGES HÅP: Joshua King leker med ballen på trening på Mestalla fredag. Foto: Solum, Stian Lysberg, NTB scanpix

Svare med samme mynt

Spanias ledestjerne er kaptein Sergio Ramos. En bejublet fotballspiller, men ofte også kontroversiell for sin kyniske og knallharde stil, og kanskje også grep som er helt på kanten av det som er lovlig.

– Vi bør være minst like på kanten som ham. Vi må vise at vi er på, sier Norges visekaptein.

Han får støtte av mannen som spilte mest landslagsfotball i fjor: Markus Henriksen.

– Først og fremst er Ramos kanskje verdens beste midtstopper, og en stor leder både for Spania og Real Madrid. Han er smart når han er skitten og skal sparke ned motspillere. For å bli best må man ha det der innabords.

– Forhåpentligvis klarer vi å levere noen solide og saftige taklinger vi også. Det er viktig at vi setter oss i respekt for Spania, og da spesielt deres offensive spillere. Det er ingen av dem som er slike typer tøffinger, så da er det viktig at vi viser at det er tøft å møte oss.

– Er du den som skal gjøre det?

– Jeg skal klare å gi litt juling. Jeg føler at det er noe av den pondusen jeg har fått gjennom å spille i Championship. Jeg får litt oftere gule kort, og oppsøker situasjoner der det er 50/50 og litt mer taklinger. Det kan jeg forhåpentlig også gjøre mot Spania.

Forventer at Ajer tar Ramos

Landslagssjef Lars Lagerbäck har denne uken vært klar på at Norge har jobbet litt ekstra med dødballer, både offensivt og defensivt. Han tror at det fort kan bli avgjørende.

Midtstopper Kristoffer Vassbakk Ajer har lovet TV 2 at dersom det er uavgjort og han havner i en avgjørende hodeduell med Sergio Ramos på overtid, så skal Celtic-spilleren vinne den og sørge for tre poeng til Norge.

– Ajer er to hoder større enn Ramos, så jeg forventer at han skal vinne den i så fall. Vi har en del store, solide spillere, som har styrken sin på dødballer, så jeg håper vi at vi får utbytte av det på landslaget, sier Markus Henriksen, som selv faller inn i den kategorien.

– Vi har vært veldig gode defensivt, men vi er enige om at vi i Nations League og de kampene vi har hatt den siste tiden, er at vi har vært litt for dårlig på offensive dødballer. Vi har solid skyts og gode føtter, så vi burde gjort det bedre.

