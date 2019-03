Vendepunktet var en russisk militærøvelse, der Russland simulerte fullskala krig mot NATO. Hamran tror at Frode Berg da fikk en ny forståelse for hvor viktig det er med etterretning i nord, og at E-tjenesten samtidig oppfordret ham til å være «en god nordmann» og overtalte ham til å gjøre det siste oppdraget.

– Frode har vært lojal

– Etter den store russiske militærøvelsen Zapad høsten 2017, kom han og sa at E-tjenesten hadde kommet til ham på nytt og bedt ham om å gjøre en jobb. Norge fikk jo en veldig stor overraskelse under denne militærøvelsen, og Etterretningstjenesten fikk kritikk for å ikke ha skjønt godt nok hva som skjedde, sier Hamran til TV 2.

Siden desember i 2017 har nordmannen sittet i varetekt i det beryktede høyrisikofengselet Lefortovo i Moskva. Hamran håper at norske myndigheter gjør alt i sin makt for å få ham ut.

– Frode har vært lojal mot norske myndigheter, og slik det ser ut, har ikke norske myndigheter vært like lojal tilbake. Jeg håper først og fremst at de har en ordentlig avtale med russerne på plass, slik at det kan bli en utveksling så fort det foreligger en dom i saken, sier hun.

Hamran mener at tausheten fra norske myndigheter kan føre til at Frode Berg blir syndebukk i et spill der andre aktører går fri.

– Vi snakker mye om at åpenhet og tillit er sentrale verdier i det norske samfunnet. Alle har skjønt at dette dreier seg om en mislykket operasjon som E-tjenesten har gjort. For UD og E-tjenesten er fordelen med å ikke si noe at søkelyset rettes mot Frode Berg. Man spekulerer i om han har vært naiv og tatt feil valg, mens det egentlig er myndighetene som har presset ham. Resultatet er at det er han som står i et bur i Moskva og sier at han føler seg sviktet, sier Trine Hamran til TV 2.