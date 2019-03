– Det vi har gjort så bra i 2018, det skal vi gjøre her også, men mot en bedre motstander. Får vi det til å funke som vi gjorde i Nations League, så har vi en sjanse, sier Lars Lagerbäck på pressekonferansen dagen før dagen på Mestalla i Valencia.

– Hvor stor den sjansen er kan vi diskutere lenge.

På den siste treningen gjennomførte spillerne en lett oppvarming, før litt ballek og den sedvanlige innlegg- og avslutningsøvelsen. Økten avsluttet med spill på fire små mål over en hel banehalvdel. Noen tok også litt ekstra avslutningstrening etterpå.

Særlig Ola Kamara så tent og på hugget ut foran mål, og satte ballen i nettet fra de fleste posisjoner.

Tidligere i uken, mens landslaget har oppholdt seg i Oliva sør for Valencia der kampen faktisk spilles, har det vært mest fokus på det defensive.

– Vi må gjøre alt rett på egen banehalvdel og være konsentrerte. Den mentale biten er viktig, og å holde fokuset på oss. Vi skal ikke bli frustrerte eller passive, sier Lars Lagerbäck.

SISTE TRENING: Landslaget på trening på Mestalla. Foto: Solum, Stian Lysberg

Livstidskontrakt?

TV 2s ekspert forventer seg også spansk dominans, og selv om å begrense vertenes muligheter er viktig, tror han ikke det er alt som må til.

– Hvis det blir 0,2 i forventede mål i mot i morgen, da må Lars Lagerbäck bli genierklært og få livstidskontrakt. Det blir nok langt høyere tall i morgen, kanskje rundt tre. Det vil si at man må ha ganske mye marginer og flaks for å få med seg poeng, også må Rune Almenning Jarstein stå til ni på børsen, sier Jesper Mathisen.

Han tror Norge kan håpe på over 0,5 forventede mål, noe som vil gi en sjanse til mål, men påpeker samtidig at Spania er ikke representativt for hva slags lag Norge må slå for å komme inn i et mesterskap. Der er tirsdagens kamp mot Sverige mer interessant.

Lagerbäck nekter for at han tenker på Sverige akkurat nå, og at alt fokuset har vært på Spania. Mens landslagets siste trening, den på kamparenaen i Valencia, var åpen, stengte han pressen ute fra den siste treningen i Oliva.

Han fryktet noe av det kunne nå spanjolene. Spurt om hva de terpet på ville han ikke gå inn på detaljer, men sa dette:

– Det vi har jobbet med er det viktigste bitene i forsvarsspillet og angrepsspillet. Når vi møter en motstander som på papiret er bedre, så fokuserer vi spesielt på de avgjørende delene vi trenger for å kunne ta dem, sier han.

Dødball som våpen

Han har også nevnt at dødballer kan bli avgjørende både offensivt og defensivt.

– Jeg tror vi står bra der. Vi har vært veldig gode defensivt, men vi er enige om at vi i Nations League og de kampene vi har hatt den siste tiden, er at vi har vært litt for dårlig på offensive dødballer. Vi har solid skyts og gode føtter, så vi burde gjort det bedre, sier Markus Henriksen til TV 2.

Blant spillerne virker det imidlertid som om troen er der, og mye av det kan trolig tilskrives en enorm defensiv selvtillit etter suksessåret 2018. Det er imidlertid ikke bare forsvar-forsvar-forsvar som står i hodet på spillerne.

– Det går i den defensive strukturen som vi har, og tørre å by på seg selv offensivt, sier Kristoffer Ajer til TV 2.

– Vi møter ett av verdens beste fotballag, så det sier seg selv at det blir en tøff kamp, men jeg tror det er viktig å legge frykten igjen i garderoben. Det er en fotblalkamp der vi spiller elleve mot elleve. Det er mulig å ta poeng.

– Vi som lag må ligge kompakt, men også ta overgangsmulighetene. De flytter opp mye spillere, og kommer vi ut av første presset så er det enormt mye rom. Det er da vi kan straffe dem, sier Mohamed Elyounoussi.

– Jeg forventer å få mye å gjøre mot Spania. Man vet aldri, men man må være forberedt på det, sier keeper Rune Almenning Jarstein.

– Spania er et godt lag. De kommer nok til å ha mye ball, og mye kommer nok til å skje på vår halvdel, men vi får prøve å forsvare oss så godt vi kan og ta vare på sjansene vi får.

PRESSEKONFERANSE: Stefan Johansen og Lars Lagerbäck. Foto: Jose Jordan/AFP

Vil unngå ny fadese

I fjor ble det ikke mange kamper mot storlag, og sist gang man møtte en gigant på bortebane ble det 0-6 mot Tyskland for Lars Lagerbäcks menn, høsten 2017.

Det er ikke brukt mye tid på den kampen hevder han, men en liten sekvens har de vist spillerne på videon.

– Vi så på en situasjon som vi skal sørge for at ikke skjer igjen. Det var et baklengsmål. Slik spiller man ikke forsvarsspill om man spiller i Norges landslag, sa landslagssjefen fredag.

– Vi har kommet mye lengre som lag enn da vi møtte Tyskland. Det er mest det at vi har kommet lenger som lag. Trenerteamet har fått inn sin filosofi mer og mer, og det er en stamme i gruppen som har fått jobbet sammen. Det ble stygt i Tyskland, men vi er bedre stilt nå. Det kan passe oss fint å være underdogs, forsikrer kaptein Stefan Johansen.

Svaret kommer på TV 2 og tv2sumo.no lørdag fra kl. 20.10.