– Utrolig stort å bli sammenlignet med verdens beste stopper

Celtic var for lengst redusert til 10 mann, Kristoffer Vassbakk Ajer hadde antydning til krampe og motstanderen var Valencia på Mestalla.

Likevel skjedde det først en gang, og så en gang til: 20-åringen fra Rælingen førte ballen ut av eget forsvar, forbi et par motspillere, og så førte han like godt ballen forbi enda et pressledd, så han plutselig var 30 meter fra Valencias mål.

– Ajer går over hele banen, utbrøt TV 2-kommentator Endre Olav Osnes med en viss forundring.

Det er ikke en altfor utbredt egenskap hos mange midtstoppere, evnen til å passere et pressledd eller to med ballen i beina, men Vassbakk Ajer har den definitivt.

– Det handler om den hodeløse innstillingen jeg har. Jeg spiller på samme måte uansett hvem jeg møter. Og gleder meg til å spille mot Spania, sier han.

Stor sammenligning

Den skotske avisa The Herald trakk nylig noen paralleller mellom spillestilen til nordmannen og tidligere Celtic-bauta Virgil van Djik.

«Han er bare 20 år gammel, men viser ofte en modenhet som nærmest latterliggjør hvor ung han er», lød attesten fra den Glasgow-baserte avisa.

CELTIC-FORTID: Virgil Van Dijk. FOTO: AP PHOTO:

De presenterte samtidig noen tall der Vassbakk Ajer kom godt ut av det:

Han er mest dominerende i lufta i den skotske ligaen. Nordmannen vinner 75 prosent av hodeduellene han går i – det er høyest av alle.

Han er nummer to på lista over spillere med flest såkalte «progressive runs» per kamp. I snitt skjer det 3,90 ganger i løpet av 90 minutter at Ajer fører ballen forbi motspillere over en distanse på minst 10 yards (9,14 meter).

Han er nest høyest på pasningssikkerhet på siste tredel i den skotske ligaen. 87,78 prosent av pasningene treffer der de skal. Totalt treffer 20-åringen på 93,56 prosent av pasningene.

Dette kan han bli bedre på

Vassbakk Ajer ser samtidig et stort forbedringspotensial.

– Jeg har vunnet mange hodedueller fra utspill og dueller i egen boks, men jeg har utvilsomt mye å forbedre i motstanderens boks. Det er noe jeg jobber med hver eneste dag, sier han.

– Hva synes du om at The Herald sammenligner spillestilen din med van Djik da han var i Celtic?

– Det er utrolig stort og fint å bli sammenlignet med verdens beste midtstopper. Men jeg vet at jeg har veldig mange steg å ta før jeg er i nærheten av nivået hans. Men han var i Celtic og gjorde det fantastisk her, og har utviklet seg enormt etter at han dro, sier Vassbakk Ajer.