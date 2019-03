Dette er ungdommenes krav til ministeren

Allerede ved 8.30-tiden fredag morgen var en stri strøm engasjerte ungdommer på vei oppover Karl Johans gate mot Eidsvolls plass i Oslo.

Nær hundre ungdommer sov også utendørs i forkant av demonstrasjonen.

Det er ventet at minst 10.000 ungdommer vil delta i aksjonen i Oslo og minst like mange i lignende aksjoner på over 70 steder rundt om i landet.

Klokka 10 fikk klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) overlevert kravene fra de streikende ungdommene.

Kravene var følgende:

Kutte 65 prosent av norske utslipp innen 2030 65 mrd årlig til klimafinansiering i u-land Ingen flere oljelisenser

– Klimatiltak er ikke bare én ting, du må gjøre mer av alt. Det vi skal gjøre i Norge er å ligge helt i front i verden med å kutte utslipp, sa Elvestuen, før han ble avbrutt av tusenvis av ungdommer ropte slagordet «Norsk olje koker kloden, la oljen ligge».

– Fremtiden er viktigere enn fravær, gjallet det fra flere plakater – som et stikk til politikere som mener at elever bør holde seg på skolebenken.

SKOLESTREIK: Tusenvis av ungdommer møtte opp foran Stortinget i Oslo for å streike for klimaet. Foto: NTB scanpix / TV 2

Ugyldig fravær

Flere rektorer har varslet at elevene vil få ugyldig fravær for å delta i demonstrasjonen.

En rekke organisasjoner støtter derimot skolestreiken for klimaet, blant dem Redd Barna, Skolenes landsforbund, Kirkens Nødhjelp, Naturvernforbundet, Regnskogfondet, Fagforbundet, Framtiden i våre hender og SOS-barnebyer.

Også byrådet i Oslo har gitt støtte til ungdommenes klimakamp.

– Skolestreikene for klima er et tydelig signal fra den yngre generasjonen om at vi er nødt til å handle nå, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i en pressemelding.

På Twitter skriver bystyrepolitiker Erik Lunde: «Egentlig er det vi voksne som klimastreiker. Det er vi som nekter å gjøre jobben».