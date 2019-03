Skjebneår for bunnlagene: – Blir tyngre enn noen gang

– Hva tror du vil føre til et høyere nivå i Toppserien?

– Jeg tror tiltak som å kjøpe fri spillere fra jobb, er viktigere enn å fjerne de to svakeste lagene. Da tror jeg flere vil spille lenger, og det blir tyngre for 16/17-åringer å få muligheten i Toppserien. De vil da få en lengre utviklingstrapp og dermed være mer klare for nivået den dagen de kommer opp i Toppserien, fortsetter Taugbøl.

Stor satsing på kvinnefotball

På forbundstinget 9. mars forpliktet styret i NFF seg til å øke satsingen på Toppfotball Kvinner med 20 til 30 prosent.

En del av disse nye midlene skal gå til å finansiere A-lisens-trenerkurs til alle trenere i 1. divisjon. I tillegg vil førstedivisjonslagene inngå i en bonusordning hvor man får utbetalt en sum for å oppfylle visse toppklubb-standarder.

– Seriestrukturen i seg selv skal hjelpe klubbene, men det er bare en liten del av satsingen. Helheten er avgjørende. Vi vil løfte nivået på førstedivisjonslagene, og det tror jeg er bra for at 1. divisjon skal være et reelt utviklingstrinn på veien til en elitekarriere. Nå er det for mange som spiller i Toppserien for tidlig, forklarer Lise Klaveness.

Ole Johan Aas i Lyn tror ikke at NFFs nye ordning vil føre til en mindre nivåforskjell mellom 1. divisjon og Toppserien.

– Det er ingen tvil om at man lager en bedre 1. divisjon. Man tar jo bort de presumptivt fire svakeste lagene. Da blir det jo et høyere nivå i 1. divisjon, men jeg tror det blir en like stor nivåheving på Toppserien. Så den forskjellen tror jeg i minste fall ivaretas, sier Aas.

– Trenger en bedre hverdag

Trondheims-Ørn kom på tiendeplass forrige sesong. Dermed måtte de ha spilt kvalifisering om nedrykk i år, men er positiv til den nye strukturen. De er likevel ikke sikre på at kutt i antall lag er det som utgjør den største forskjellen.

– Vi har vært for denne ordningen. Det handler om å øke kvaliteten, få spissa nivået og få en jevnere serie. Det må være målet, men om det er ti eller tolv lag er ikke sikkert at gir en så stor forskjell. Jeg tror det som skal til for å heve damefotballen, er å få litt bedre økonomi, mener den nyansatte treneren, Steinar Lein.

Siden Lein tok over på Ørn Arena i november, er det spesielt én ting han har lagt merke til.

– Min erfaring fra de månedene jeg har vært i Trondheims-Ørn, er at spillerne har en stressende hverdag med både studier og jobb. Det er kanskje det som gjør at norsk fotball sakker litt akterut, sier den tidligere Hødd-treneren.