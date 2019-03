Josephine fødte venninnens datter

PAPPA: Etter elleve år med forsøk ble Jesper endelig far i 2018. Foto: Privat MAMMA: Etter elleve år med forsøk ble Hannah endelig mor i 2018. Foto: Privat

Dermed ble Jespers sperm og egget til en norsk eggdonor innsatt i venninnen.

– Det gikk på det første forsøket! Josephine er et så positivt menneske. Hun var overbevist om at dette kom til å gå, men vi prøvde hele tiden å dra henne ned på jorda og forklarte hun at det ikke alltid er så enkelt. Men det gikk!, sier Hannah.

Ni måneder senere ble lille Ebba Hannah Josephine født.

– Josephine har gitt meg livet mitt tilbake. Vi har vært med på hver eneste ultralyd, og hun fikk meg til å føle at det var jeg som skulle bli mamma. Hun gjorde hele reisen utrolig bra, sier den nybakte moren.

Mentalt forberedt

Josephine har en mann og to barn på seks og ti år fra før. 43-åringen beskriver alle tre graviditetene som uproblematisk.

– Det var mye enklere enn hva jeg hadde forventet. Da jeg gikk gravid med mine egne barn levde jeg for graviditeten, men denne gangen var det som at jeg lånte ut kroppen min for at Ebba skulle vokse der. Det var mer som et prosjekt der jeg passet på at deres barn skulle overleve, sier Josephine.

Men selv om graviditeten gikk bra, innrømmer hun at hun var forberedt på at det kunne bli tungt psykisk.

– Ettersom jeg hadde bestemt meg for å gjøre dette i seks år, var jeg mentalt forberedt. Men jeg var forberedt på at det kunne gå dårlig, og at jeg ville beholde barnet selv. Det er fortsatt venner som spør om det var rart å gi henne fra meg og da blir jeg litt irritert, for jeg ga henne ikke fra meg, jeg leverte henne tilbake, sier hun og legger til:

– Jeg ville ikke ha flere barn, og da jeg leverte Ebba tilbake, hadde jeg allerede alt jeg kunne ønske meg.

Stolte barn

Barna til Josephine har vært en stor del av prosessen. Da hun vurderte å bære frem barnet for venninnen, satte hun og mannen seg ned med barna.

– Vi fortalte dem at Hannah og Jepser ikke kunne få barn. Da sa sønnen min: «Men mamma, kan du ikke bare ha den i din mage?». De er utrolig stolte og synes dette er kjempestas. Datteren min forteller til alle at Ebba er hennes ekstra lillesøster, forteller Josephine.

Ifølge Hannah hadde denne reisen nærmest vært umulig uten barna til Josephine.

– Vi sier ofte at også barna har hjulpet oss. Hadde ikke de syntes at dette var greit hadde reisen blitt mye vanskeligere, sier Hannah og fortsetter:

STOLT: Barna til Josephine synes det er stas med lille Ebba. Foto: Privat

– Hun lærer barna sine at dersom man kan hjelpe noen, så gjør man det. Bortsett fra at dette er et litt ekstremt tilfelle, da.

– Vi er lykkelige

Før Ebba ble født skrev Josephine og Jesper under på et dokument at de var ansvarlige for barnet. Da Ebba kom til verden søkte Jesper om foreldreansvaret.

Dokumentene gikk gjennom, og Hannah søkte senere om å adoptere Ebba. Papirene ble nettopp godkjent, og Hannah er endelig også mor på papiret.

I ni måneder har de vært foreldre til Ebba. Paret beskriver den nye tilværelsen som fantastisk.

– Vi er så utrolig lykkelige. Man kan selvfølgelig leve et liv uten barn, men vi var så bestemt at det var noe vi skulle få. Så dette er veldig fint. Også besteforeldrene er veldig stolte, sier Hannah.

Hannah påpeker at hun er stolt over at hun valgte å ta imot hjelp fra venninnen.

Selv om Josephine og hennes familie bor i en annen by, treffes familiene ofte. Ingen av dem synes det er rart at det var Josephine som bar Ebba frem. Nå håper Hannah at de får et godt forhold i årene som kommer.

– Jeg håper Ebba og Josephine får et like fint bånd som det jeg har med hennes barn, sier Hannah.