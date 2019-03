– Kjære Erna Solberg, kall oss hva du vil

​Senterpartiets leder startet sin tale med å fortelle en personlig historie om sin egen far som ble foreldreløs i ung alder, men likevel kom seg frem i livet fordi han ble tatt vare på.

– Det er en historie som har preget meg og formet meg, sa Slagsvold Vedum som brukte historien som et bakteppe for å angripe regjeringens politikk.

Han raljerte med mange av regjeringens reformer som han mener er fullstendig feilsått.

– Det er ikke sånn at samtalen over kald dataskjerm kan erstatte samtalen over kaffekoppen. Nærhet er ikke problemet, nærhet er svaret, sa Slagsvold Vedum.

Under partiets landsmøte på Hamar fortalte Vedum en rekke historier fra flere steder i landet der folk han har møtt har opplevd behov for nærhet og gikk til angrep på en rekke av regjeringens reformer. Ifølge Sp-lederen velter regjeringen mange små og større kostnader og byrder over på vanlige folk, gjerne under merkelappen miljø. Han kaller mange av regjeringens tiltak «grønnvasking» og symbolpolitikk.

– Det er ikke et fremskritt. Det er et tilbakeskritt, sa Vedum til applaus fra partifellene.

Raljerte med merkelapper

Store deler av sin tale brukte Slagsvold Vedum til å raljere med statsminister Erna Solberg, som han mener har satt mange merkelapper på Senterpartiet.

– Vi som ble stemplet som bakstreverske i valgkampen 2015. Men det var vi som vant det valget. Det var vi som gikk frem med nesten 40.000 velgere, sa Slagsvold Vedum, til applaus fra partifellene.

– I 2017 ble ble vi stemplet som populister. Vi, de bakstreverske populistene, gikk frem med nesten 150.000 stemmer og var valgets klare vinner, sa Vedum.

– I vinter ble vi stemplet for kynisme, sa Vedum og fortsatte:

– Kall oss hva dere vil, vi mener det vi mener uansett! sa Vedum.

Selv har Slagsvold Vedum det siste året blant annet brukt ord som moralistiske, moraliserende og arroganse om sine politiske motstandere.

– Politisk debatt skal man ha, men hovedkampanjen til Høyre og Erna Solberg har vært at vi er bakstreverske, populistiske og kyniske og i går var vi gammelmodige.

– Hva er forskjellen på at du bruker slike karakteristikker om dine motstandere og at du gjør det om dem?

– Jeg har sagt at det er alt for mye moralisering over folks liv. Det var relatert til avgiftspolitikken. Regjeringen må slutte å moralisere og lytte til folk. Jeg har ikke sagt at Erna Solberg som person er arrogant, men i en del av de politiske løsningene hun står for, der har hun glemt å lytte, sir Slagsvold Vedum.