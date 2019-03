Men tilbake til I-Pace. Jeg spør om dette er en bil Jaguar tjener penger på, svaret kommer kontant:

– Det er vanskelig, i hovedsak på grunn av den høye kostnaden batteriene utgjør. Det gjør elbilene dyre å produsere. Vi snakker også et begrenset antall biler.

– I noen markeder vil vi klare litt bedre enn break even. Nå får kundene i alle fall veldig mye bil for pengene sine! Vi trenger en bil som dette for å lære, for å stabilisere hele prosjektet og for å kunne kutte kostnader på sikt. Vi forventer at elbiler vil koste det samme å produsere som biler med forbrenningsmotor rundt 2024-2025, sier Speth.

Designet på I-Pace er særpreget. Den skiller seg tydelig fra Jaguars to andre SUV-er, F-Pace og E-Pace. Ja, den skiller seg egentlig tydelig fra alle andre SUV-er på markedet.

F-Pace var Jaguars første SUV og har fått veldig mye skryt for designet. Dermed trodde også mange at I-Pace ville ha med seg mye fra denne.

Tusen ideer og forslag

Når Jaguar har fått massivt skryt for designet på F-Pace, hadde det naturligvis vært enkelt å "bare" lage en elektrisk versjon av denne bilen. Men så enkelt gjorde Jaguar det ikke for seg selv. Jeg spør Speth hva som var utgangspunktet her:

– Vi hadde tusen ideer og forslag til design. Vi diskuterte lenge og intenst. Skulle vi lage en mer klassisk bil, med langt panser og tradisjonelt design? Det er jo det designspråket kundene er vant til. Eller skulle vi gå mer ekstremt til verks, utnytte friheten den nye teknologien gir oss og utnytte hver centimeter?

Plassen i kupéen er svært god, takket være akselavstand som er strukket maksimalt ut.

Like spennende og nervepirrende

– Du ser at resultatet har blitt et helt nytt designspråk. Et veldig tydelig Cab forward-design. Vi holder på lang akselavstand og korte overheng. Derfor er det en relativt kompakt bil. Men plassen innvendig, spesielt i baksetet, er mye bedre enn du vanligvis finner i en bil i denne størrelsen. Ja, den er mer rommelig enn biler en klasse over. Du sitter svært godt der, sier Speth og legger til at I-Pace allerede går som taxi i to tyske byer. Det er han synlig stolt av.

– Men dere gjorde det ikke nødvendigvis enkelt for dere selv?

– Du tar alltid en stor risiko (med design, red. anm). Jeg liker ikke ordet gambling, men uansett hva du kaller det: Du kan ikke spå hvordan framtiden vil se ut og hva kundene vil ha. Vi gjør veldig mye research og analyse. Men du vet aldri hva som vil skje når du sender en bil ut på markedet, Det er like spennende og nervepirrende hver gang, avslutter Ralf Speth.

Ser vi på de norske salgstallene så langt, har de i alle fall truffet. Så vil 2019 for alvor bli "eksamen" for Jaguars første elbil i de øvrige markedene den skal lanseres i.

Å utvikle I-Pace har vært et skikkelig løft for Jaguar. Samtidig har de naturligvis planer om å komme med flere modeller basert på denne teknologien.

