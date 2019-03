Edvard Munchs «Skrik» skaper overskrifter i medier verden over i disse dager. Årsaken er at Det Britiske Museum i London skal huse den største utstillingen av Munch-trykk på 45 år.

Utstillingen avholdes i samarbeid med Munchmuseet i Oslo, og starter 11. april.

Ett av verkene som stilles ut er et litografi av Munchs mest kjente verk, «Skrik». Et bilde som på mange måter illustrerer den nåværende politiske situasjonen i Storbritannia på en perfekt måte.

Symbol på Brexit

Timingen for utstillingen har fått enkelte til å heve øyenbrynet, men utstillingens kurator, Giulia Bartrum, forteller at de startet planleggingen av utstillingen allerede for fem år siden.

Direktør Stein Olav Henrichsen ved Munch-museet. Foto: Kallestad, Gorm

– Det er fullt og helt et lykketreff, spesielt siden vi alle går rundt og bekymrer oss for den forbannede brexiten, sier Bartrum til The Guardian.

Direktør ved Munch-museet, Stein Olav Henrichsen, bekrefter at det hele er et sammentreff, men forstår godt at parallellen trekkes.

– Avisa The Guardian har begynt å bruke det som symbol for Brexit. Der kan det tolkes begge veier: Enten at man skriker av angst, eller at man beskytter seg for det som foregår i den kaotiske situasjonen rundt, sier Munch-direktør til TV 2.

– Det var utrolig heldig, fordi det gir masse oppmerksomhet rundt utstillingen vår. Vi er fornøyde med det, men samtidig er det en vanskelig situasjon for britene, understreker han.

– Skriker ikke

I forbindelse med utstillingen har flere internasjonale medier, blant andre The Independent, publisert saker der det «avsløres» at det ikke er gitt at skikkelsen på bildet skriker.

IKON: En person fotograferer Munchs maleri Skrik under en omvisning på Munch-museet i anledning Edvard Munchs 150 års dag I 2013. Museet har ikke Skrik utstilt for øyeblikket, men det vil være tilbake i mai, forteller museumsdirektøren. Foto: Poppe, Cornelius / Scanpix

Munch opplevde nemlig at det var naturen rundt ham som skrek, og at han måtte ta hendene til ørene for å beskytte seg mot angsten. Det var denne opplevelsen som fikk ham til å male bildet.

Henrichsen forteller at Munch selv har skildret dette ved flere anledninger.

– Bildet kan tolkes som man vil, men Munch har selv skrevet flere kommentarer om bakgrunnen for bildet. Han forklarer at han gikk langs landeveien med noen venner, da himmelen plutselig ble rød. Vennene gikk videre, men han stoppet opp og følte at naturen skriker rundt ham. Han tar hendene til ørene og beskytter seg mot den angstfylte situasjonen. Det er ordrett det han skriver, sier Henrichsen.

Verdens mest ikoniske bilde?

Det er langt fra første gang Skrik er blitt brukt som et ikon på verdenssituasjonen.