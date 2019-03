Onsdag kveld fortalte Sofie sin versjon til TV 2 av hva som skjedde da hun danset med Trond Giske på Bar Vulkan i februar.

Hun mener VG og journalist Lars Joakim Skarvøy med viten og vilje publiserte et feilaktig sitat som skapte et helt feil bilde av situasjonen.

Nå står en ny kvinne frem med harde beskyldninger mot VG og Skarvøy.

Sentral SMS

I 2017 kom de første #metoo-beskyldningene mot daværende Ap-nestleder Trond Giske. En SMS Trond Giske sendte til en 20 år gammel kvinne ble helt sentral i VGs første avsløring om Trond Giske.

I et langt intervju med Medier24 forteller kvinnen at hun overhodet ikke opplevde smsene fra Giske som trakassering, og at hun aldri varslet om upassende oppførsel. Hun ga imidlertid beskjed til daværende generalsekretær i AUF om tekstmeldingen.

Til Medier24 forteller kvinnen at hun kjenner seg igjen i Sofie sine beskrivelser av journalist Lars Joakim Skarvøy sin metode.

I saken dokumenterer hun også kontakten med VG i en rekke tekstmeldinger.

KRITIKK: VGs journalist Lars Joakim Skarvøy får kritikk for sine journalistiske metoder. Foto: TV 2

– Dette er Norges største mediehus og man skal kunne forvente at de jobber profesjonelt og at man kan ha tillit til journalistene, sier kvinnen.

– Aggressiv

Hun beskriver VG-journalisten som veldig konfronterende, og sier han hadde en aggressiv tone.

– Jeg sa gjentatte ganger at dette ikke var en sak, men han nektet å ta det innover seg. Så jeg opplevde at han ikke brydde seg, og alt han egentlig trengte meg til var å bekrefte at han hadde en sak, men det hadde han ikke, sier kvinnen til Medier24.

Ifølge kvinnen forsøkte hun gjentatte ganger å si fra til journalisten.

– Jeg følte meg brukt av VG og journalist Lars Joakim Skarvøy og opplevde at de hadde som mål å ta Trond Giske, og at jeg skulle være en brikke i det, sier hun videre til Medier24.

TV 2 har vært i kontakt med nyhetsredaktør i VG, Tora Bakke Håndlykken. Hun ønsker ikke å kommentere saken overfor TV 2, men viser til det hun har sagt til Medier24:

– Jeg beklaget til kvinnen da og gjør det samme nå. Vi skal møte folk vi intervjuer på en god måte. Det gjør det inntrykk når hun forteller at hun opplevde kontakten med VG som belastende, skriver Håndlykken til Medier24 i en epost.

Hun understreker at bakteppet i denne saken var en intern maktkamp i Arbeiderpartiet, noe avisen mente hadde offentlig interesse.