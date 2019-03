Belgia - Russland 3-1

​Se sammendrag i videovinduet øverst!

Den 26 år gamle keeperen streiket seg til å bli solgt til Real Madrid fra Chelsea i fjor sommer.

Sammen med resten av stjernegalleriet har han slitt med formen denne sesongen, så mye at det går rykter om at den returnerte manageren Zinedine Zidane ser etter en erstatter.

I EM-kvalikkampen mot Russland torsdag viste Courtois igjen at ikke alt er som det skal være.

Etter 16 minutter, på stillingen 1-0, skulle keeperen klarere ballen fra eget straffefelt. Han ble satt under press, kom i ubalanse og endte opp med å sentre ballen til Denis Tsjerysjev, som scoret sikkert.

– Det er en gigantisk tabbe. Det ser ut som om han snubler, så slår han en forferdelig pasning, som Tsjerysjev snapper opp. Det er typisk at slikt skjer når man er i en dårlig periode, sa TV 2s fotballekspert Erik Huseklepp i VM-kvalikstudio.

Leicesters formspiller Youri Tielemans ga Belgia ledelsen med et glimrende skudd etter en fin kontring da det var spilt tolv minutter.

Eden Hazard økte til 2-1 på straffe like før pause. Russland viste seg ikke å være en kasteball og var med på notene i andreomgangen, men klarte ikke å score.

Det klarte derimot Eden Hazard en gang til. I det 88. minutt klarte ikke Michy Batshuayi å få kontroll på et innlegg foran mål. Da var Hazard ikke langt unna og banket ballen i nettet.

Den russiske stjernen Aleksander Golovin ble utvist i det 90. minutt for et spark etter at han ble felt.

Belgia fikk dermed en fin start på kvaliken i gruppe I med tre poeng. Neste kamp for dem er borte mot Kypros søndag. Alle kampene for alle lag i EM-kvaliken sendes på TV 2 Sumo.