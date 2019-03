Det lille øysamfunnet Isle of Bute i Skottland ble i fjor sommer rammet av en stor tragedie da seks år gamle Alesha ble funnet drept.

Det var seksåringen sin bestemor som slo alarm da hun ikke fant barnebarnet i sengen om morgenen 1. juli i fjor.

En storstilt leteaksjon ble satt i gang, men kun timer senere ble liket av den unge jenta funnet i skogen ved et gammelt hotell i byen Rothesay.

Erkjente straffskyld

To dager etter ble en 16 år gammel gutt pågrepet og siktet for voldtekt og drap på den seks år gamle jenta.

I løpet av de siste ukene har saken vært oppe for retten i Glasgow. Der har en 16 år gammel gutt erkjent straffskyld for å ha bortført, voldtatt og drept Alesha.

Den dømte tenåringen bortførte seksåringen fra sengen hun sov i, og truet henne med kniv, for å få henne til å være stille.

STERKT PREGET: Øysamfunnet Isle of Bute ble sterkt preget etter det brutale drapet på seks år gamle Alesha. Foto: NTB Scanpix

Ifølge The Guardian tok han Alesha med til et nedlagt hotell i nærheten, før han voldtok henne og senere kvalte henne.

Torsdag ble det klart at tenåringen dømmes til livstid i fengsel, med en minstetid på 27 år.

Familien til seksåringen reagerte sterkt da dommeren leste opp dommen. Ifølge The Guardian sa den dømte tenåringen i et intervju med en psykolog, at alt han tenkte på da han så Alesha, var å drepe henne.

– Ubarmhjertig

Avisen skriver videre at 16-åringen hadde tenkt på å drepe i over ett år før han tok livet av Alesha.

Dommeren beskrev den 16 år gamle gutten som kald, ubarmhjertig og som et farlig menneske.

På et tidspunkt i løpet av rettssaken måtte 16-åringen stoppe seg selv fra å le, og fortalte at han var ganske fornøyd med drapet på seksåringen.

The Guardian skriver at det var drapsmannens mor som gjorde politiet oppmerksom på sønnen. Overvåkningsvideo viser at 16-åringen ved gjentatte ganger besøkte huset hvor Alesha bodde kvelden hun forsvant.