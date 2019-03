«Giske-saker» ble lekket til VG før Ap-ledelsen ble varslet

– Det var min antagelse. Jeg kunne like gjerne skrevet Dagbladet eller NRK. Det har ingenting sånn sett med VG å gjøre.

– Hadde du noen kunnskap som tilsa at VG var interessert i videoen?

– Nei. Men det sier vel seg selv at dere ville vært interessert i den.

– Hadde du noe kunnskap om hvorvidt Knut Sandli var i kontakt med VG på tidspunktet du sendte meldingen?

– Nei, det hadde jeg ingen kunnskap om.

Skarvøy visste før Stenseng

Det skal gå to timer fra Skarvøy forteller Asphjell om nye Giske-saker til partisekretær Kjersti Stenseng får tilsendt bekymringsmeldingen fra Knut Sandli.

Han er svogeren til VG-kommentator Anders Giæver.

Klokken 16:03 mottar Stenseng følgende epost:

«I går fikk jeg se en dypt foruroligende videosnutt. Den viste Trond Giske, åpenbart beruset, i ferd med å beføle en ung kvinne på et utested i Oslo. Denne skal ha blitt filmet natt til søndag denne uken. Som mangeårig tillitsvalgt i en stor fagforening som nå skal inn i en valgkamp, finner jeg en slik oppførsel uforenlig med arbeiderbevegelsens verdier. Hadde dette vært et engangstilfelle ville jeg nok ikke reagert så sterkt på dette, men jeg er klar over at dette er en type opptreden som har pågått i en årrekke. Når han nå i tillegg blir innstilt til å sitte i landsstyret for Arbeiderpartiet, må jeg si at det vil svekke våre muligheter til å kunne stille opp for partiet slik vi vanligvis pleier å gjøre», skriver Sandli i e-posten til partisekretæren.

Torsdag morgen rundt klokken 10. kontakter Kjersti Stenseng Sandli.

Det bekrefter Stenseng til TV 2. ​​

Skarvøy presenterer Sofie bekymringsmeldingen

Onsdag ettermiddag kontaktes Sofie av Skarvøy, som ber om et møte.

Han ville at de skulle møtes på McDonalds på Grünerløkka samme kveld. Hun gikk med på å møte ham. Sofie har sagt til TV 2 at hun angrer på dette i dag.

Under møtet leste journalisten opp den mye omtalte bekymringsmeldingen, forteller Sofie. Denne var helt ukjent for henne.

Sandli har gitt TV 2 beskjed om at han ikke ønsker kontakt mer kontakt med media. Da TV 2 intervjuet han før Sofies historie ble publisert, sa Sandli følgende:

– Jeg valgte å gi klarsignal til publisering av intervjuet etter å ha fått opplest av VG-journalisten hva kvinnen hadde uttalt.

Sandli er blitt kritisert av Fagforbundet for at han ikke kontaktet Sofie før han sendte bekymringsmeldingen.

TV 2 har gitt Sandli beskjed om denne artikkelen, men har ikke fått svar.

TV 2 har forelagt sjefredaktør Gard Steiro og nyhetsredaktør Tora Bakke Håndlykken opplysningene om at Jorodd Asphjell fikk høre fra VG at det ville komme nye saker om Trond Giske, og at dette skjedde før Kjersti Stenseng mottok bekymringsmeldingen fra Knut Sandli. VG opplyser at de ikke har anledning til å stille til intervju fredag kveld.