Kosovo - Danmark 2-2

Danmark stilte ikke med sitt beste lag og reddet seg fra et pinlig tap med en scoring på overtid fra Pierre-Emile Højbjerg.

Scoringen betyr samtidig at Danmark nå står med 25 strake kamper uten tap i ordinær spilletid. Laget ble slått ut av VM i åttedelsfinalen mot Kroatia, men det var etter straffesparkkonkurranse.

Kosovo ble ikke eget landslag før i 2016. Selv om seieren røk på tampen, kan de ta med seg mye selvtillit inn i den kommende EM-kvaliken.

Kosovos ledelse kom etter 42 minutter. Et høyt slått frispark ble headet i bue over Kasper Schmeichel og i mål av Amir Rrahmani.

Innbytter Christian Eriksen utlignet på straffe etter 63 minutter.

2-1 ble gjort av Bersant Celina etter 66 minutter. 22-åringen fikk ballen alene på ti meter og prikket den i mål ved siden av Schmeichel. Fin scoring av Celina, som har aldersbestemte kamper for Norge, men nå har valgt å spille for Kosovo.

Han er fostret opp i Manchester City, men spiller nå for Swansea i engelsk Championship.

Christian Eriksen fikk en klem av en banestormer.

Slutten på kampen ble preget av stygt spill og et par banestorminger, men det ble ikke voldelig. Christian Eriksen fikk seg en klem av en tilskuer.

Højbjerg reddet æren til Danmark da han fullførte et flott angrep på overtid og utlignet til 2-2.

Vålerengas Herolind Shala spilte også kampen for Kosovo.

– Det var en vekker for oss. Man kan ikke gå på banen i Europa og tro at man kan gjennomføre en kamp uten å gi 100 prosent. Det var godt vi hadde denne kampen nå i Kosovo og ikke mot Sveits. Det var meget god trening for oss. Kosovo spilte bra, sier Hareide.



For Danmark er åpner EM-kvaliken borte mot Sveits. Kosovo spiller sin første kvalikkamp hjemme mot Bulgaria.