IS rekrutterte norsk 14-åring

Til dette svarer Vo: «Yes. Welcome to all my brothers».

Sammen med denne personen skal 14-åringen ifølge rapporten ha laget en propagandavideo rettet mot en ikke navngitt ideell organisasjon basert i New York. Videoen oppfordret IS-sympatisører til å angripe ansatte ved denne organisasjonen.

Organisasjonen ble formet for å finne og kjempe mot promotering av ekstremistiske ideologier over nettet. Medlemmer av organisasjonen skal også ha jobbet med å infiltrere IS-chattegrupper for å eksponere disse.

Den norske gutten postet ifølge amerikanske myndigheter en truende video rettet mot direktøren i en ideell organisasjon. Foto: faksimile

I februar 2017 skal den norske gutten ha skrevet følgende i en chattegruppe:

«May this message be for every media that tries to spy on us, or gather information. We will find you InshAlla, and already 4 people that has been working for such media's has gotten their information leaked.»

Deretter postet han en video, som er omtrent ett minutt lang i chattegruppen. Videoen inneholder blant annet et bilde av direktøren for denne organisasjonen, og disse frasene:

«This message is directed at you ... You have been spying on us. You messed with the Islamic State SO EXPECT US SOON».