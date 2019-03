Stats- og regjeringssjefene diskuterte først saken med May i halvannen time.

Deretter ble den britiske statsministeren sendt på dør, slik at de øvrige medlemslandene kunne diskutere videre uten henne.

May har bedt EU gå med på en utsettelse av brexit med tre måneder til 30. juni. Men det er en tidsramme EU har alvorlige motforestillinger mot. Problemet er valget til nytt EU-parlament, som finner sted den 23. mai.

Motforslaget er derfor å sette brexit til dagen før valget – onsdag 22. mai.

Forslagstekst lagt fram

Torsdagens møte startet med at en forslagstekst ble lagt fram for lederne.

Teksten ble holdt strengt hemmelig fram til møtet. Men da forslaget ble lagt fram for lederne, lekket det umiddelbart til en rekke medier.

«Det europeiske råd forplikter seg til å enes om, før 29. mars 2019, en forlengelse til 22. mai 2019, forutsatt at utmeldingsavtalen godkjennes av Underhuset neste uke», lød teksten.

I teksten ble det også gjort klart at dette er siste frist:

«Gitt at Storbritannia ikke har til hensikt å holde valg til EU-parlamentet, er ingen forlengelse mulig etter den datoen.»

Truer med «no deal»

Sier Underhuset derimot nei til utmeldingsavtalen neste uke, vil det uløse «no deal», advarte Frankrikes president Emmanuel Macron på vei inn til toppmøtet.

– Ved et negativt votum i Parlamentet i Storbritannia vil vi gå mot «no deal». Det vet vi alle, sa han.

Den franske presidenten åpnet for en kort teknisk utsettelse av brexit. Men kun hvis Underhuset først godkjenner utmeldingsavtalen som EU har forhandlet fram med den britiske regjeringen.

– Det er avgjørende at vi er tydelige nå. For å sikre et velfungerende EU kan vi ikke risikere en lang forlengelse som ødelegger vår handleevne, sa Macron.

Merkel vil hjelpe

Tysklands statsminister Angela Merkel anla derimot en mer forsonlig tone og sa at hun vil gjøre alt hun kan for å unngå en hard brexit neste uke.

– Vi vil gjøre alt som står i vår makt for å sikre en velordnet brexit, sa Merkel.

– Vi vil forsøke å finne en løsning med godvilje, forsikret hun.

