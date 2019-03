Journalist får ikke jobbe med egne saker etter TV 2-avsløring

Onsdag kveld fortalte Sofie sin versjon av hva som skjedde da hun danset med Trond Giske på Bar Vulkan i februar.

Hun mener VG og journalist Lars Joakim Skarvøy med viten og vilje publiserte et feilaktig sitat som skapte et helt feil bilde av situasjonen.

Gransker saken

Nyhetsredaktør i VG, Tora Bakke Håndlykken, har fått ansvaret med å granske VGs håndtering av Giske-videoen.

Til Dagens Næringsliv bekrefter Håndlykken at Lars Joakim Skarvøy er på jobb for å være tilgjengelig for ledelsen i forbindelse med gjennomgangen av saken, men sier at han ikke aktivt jobber med egne saker.

Ifølge avisen ble den siste saken Skarvøy hadde byline på, publisert klokken 17.02, onsdag ettermiddag.

– Vår gjennomgang av saken pågår fremdeles. Saken han hadde byline på i går kommer som følge av en innsynsbegjæring han har sendt tidligere, skriver Håndlykken i en e-post til DN.

– Umulig

Ansvarlig redaktør i VG, Gard Steiro, sier til avisen at de besluttet å iverksette en granskning da de publiserte en beklagelse i begynnelsen av mars.

I et intervju med Dagsrevyen torsdag kveld, forklarer Steiro grunnen til at Skarvøy ikke lenger aktivt jobber med egne saker.

– Det er fordi vi står i en situasjon hvor det er helt umulig for han å jobbe som journalist, sier han til NRK.

Til TV 2 sier Steiro at det siste døgnet har vært tøft for alle som jobber i VG.

– Dette er en alvorlig sak for VG, og da er det vanskelig å være på jobb. Men først og fremst er vi dypt ulykkelig over den feilen som er begått, sier sjefsredaktøren.

– Har du tillit til Lars Joakim Skarvøy?

– Jeg går ikke inn på spørsmålene om tillit, sier han.

– Kan han returnere som journalist i VG?

– Slike spørsmål vil jeg ikke svare på. Han bidrar konstruktivt til det arbeidet vi har gjort, og det gjør alle som har vært involvert i saken, sier Steiro.

– Beklager

For Trond Giske fikk dansevideoen og VGs fremstilling av saken store konsekvenser. Valgkomiteen innstilte Giske til en plass i styret og arbeidsutvalget i Trøndelag Ap 20. februar.

21. februar publiserte VG artikkelen om at en tillitsvalgt i Fagforbundet hadde sendt bekymringsmelding om Trond Giske. Dagen etter valgte valgkomiteen å vrake Giske.

Ap-ordfører Kirsti Welander sa tidligere torsdag at hun mente VGs fremstilling gjorde at valgkomiteen endret innstilling.