– Jeg skjønner ikke hva som er vitsen med partiledere om de ikke skal reagere på dette. Er det greit å ha en offentlig debatt der man sammenligner folk med nazister?, spør Bastholm retorisk.

Hun er kraftig provosert etter at kommunestyrerepresentant for Fremskrittspartiet i Asker, Ole Jacob Johansen, onsdag kveld delte bildet som har skapt reaksjoner.​

I en montasje ser man MDG-politiker Lan Marie Berg som poserer med 16 år gamle Greta Thunberg, ved siden av Hitler jugend-propaganda, og et bilde av SS-kommandanten Heinrich Himmler med ei jente på fanget.

Greta Thunberg er miljøaktivist, og har med sin klimaaksjon i Sverige inspirert norske elever til å organisere klimastreiken som vil skje fredag.

– Siv Jensen må på banen

​Flere markerte avsky etter å ha sett blidet. Venstres Abid Raja hevdet han ble kvalm da han så bildet.

Lan Marie Berg selv sier til TV 2 at hun synes innlegget er et lavmål.

– Dette er et nytt bunnivå fra FrP, men det viser at streiken funker. Skolestreikerne skal være stolte av at de skaper sjokkbølger langt inn i regjeringspartiene. Det viser jo bare at makta er redde for dem, sier Berg

Nå krever Bastholm at partileder Siv Jensen rydder opp i rekkene.

– Det her skal ikke partiledere akseptere. Jeg mener Siv Jensen helt åpenbart må på banen. Vi trenger at ledelsen i Frp tar avstand fra sammenligning med nazister, og forsøpling av offentlig debatt, sier hun til TV 2.

– Jeg har ikke sett Siv Jensen ta avstand fra dette.

– Ikke greit

Det har ikke lykkes TV 2 å få en kommentar fra partileder Siv Jensen, men nestleder Sylvi Listhaug, som kommenterer på vegne av partiledelsen, sier at Facebook-posten er langt utenfor det som er akseptabelt.

– Dette er ikke greit. Jeg er glad for at han har innsett at dette er uakseptabelt og har slettet bildet og tatt ansvar for å rydde opp, sier Listhaug til TV 2.

– Ingenting kan sammenliknes med drapet på seks millioner jøder og nazistenes grusomheter, det gjelder enhver politisk diskusjon, sier hun.