Ifølge dommen fra Alstahaug tingrett skjedde hendelsen onsdag 27. desember i 2017.

Om ettermiddagen ristet faren datteren med stor kraft, til tross for at hun bare var tre måneder gammel.

Ifølge dommen oppstod det flere blødninger, og den lille jenta fikk omfattende hodeskader.

Hun døde av skadene 7. januar 2018.

Saken var oppe i Alstahaug tingrett i februar i år, og mannen erkjente seg ikke skyldig etter tiltalen som omfattet drap, samt vold og mishandling av et annet familiemedlem.

Det var NRK som omtalte dommen først.

I dommen står det at mannen ble stresset da han ikke klarte å roe ned datteren som gråt. Han forsøkte først å roe barnet ved å gynge henne i armene, men barnet ble ikke roligere av dette.

Da løftet faren datteren opp mot sin egen overkropp, mens han ristet henne. Dette førte til at barnets hode ble slynget kraftig frem og tilbake fra side til side.

Faren og barnets mor ble pågrepet på sykehuset og siktet for grov mishandling.

Etter at jenta omkom av skadene ble siktelsen mot moren ble frafalt, mens faren ble varetektsfengslet og tiltalt for å ha ristet datteren slik at det oppstod flere blødninger i hodet, og omfattende skader i hjernevevet.

Mannen må også betale 100.000 kroner i erstatning til barnets mor.