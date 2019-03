Klokken 14.48 fikk politiet i Sør-Vest melding om at det hadde skjedd en dykkerulykke på Blikshavn på Karmøy.

Hendelsen ble først meldt på Twitter klokken 17.01.

En elev ved en folkehøgskole i området Fikk problemer under dykket.

– Det er en alvorlig dykkerulykke, men jeg kan ikke si noe om helsetilstanden til vedkommende, sier operasjonsleder Helen Rygg Ins i Sør-Vest politidistrikt.

En kilde forteller til Tv 2 at det var en storstilt aksjon på Blikshavn. Politi, et Sea King redningshelikopter og et ambulansehelikopter ble sendt.

Eleven fikk hjerte- og lungeredning på stedet og ble deretter fraktet til Haukeland sykehus.

– Pårørende har blitt varslet og det har blitt opprettet et kriseteam for elevene og lærere, sier operasjonslederen.

Politiet vet foreløpig ikke noe om årsaken til ulykken.

– Vi gjøre videre undersøkelser. Dykkerutstyret vil også bli undersøkt, sier Rygg Ins.

Saken oppdateres.