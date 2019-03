– Denne saken gjelder mistanke om grov korrupsjon, som involverer en ansatt i Nortura, som vi mener har mottatt bestikkelser, sier konstituert førstestatsadvokat Esben Kyhring i Økokrim til Nationen.

En av de siktede er mistenkt for å ha mottatt bestikkelser i forbindelse med sin stilling i Nortura, den andre er siktet for å ha betalt bestikkelser.

Kyhring opplyser til NTB at den Nortura-ansatte har hatt en salgsstilling.

– Etterforskningen er i en innledende fase, og vi ønsker ikke å gå nærmere inn på hvor store beløp det kan dreie seg om eller andre detaljer i saken. Dette av hensyn til etterforskningen, sier Kyhring i en pressemelding.

Ikke mot Nortura

Økokrim vil ikke si hvor lenge de har etterforsket saken eller hvor langt tilbake i tid, den angivelige korrupsjonen skal ha pågått.

– Jeg kan bekrefte at det er en Nortura-ansatt som i dag er hentet og avhørt av Økokrim, siktet for grov korrupsjon for handel vedkommende har gjort med andre på vegne av Nortura. På nåværende tidspunkt kan jeg ikke kommentere ytterligere detaljer fra etterforskningen, sier den Nortura-ansattes forsvarer Marius Dietrichson til NTB.

Etterforskningen er ikke rettet mot Nortura eller andre personer som jobber i selskapet.

I avhør

Den andre siktede blir representert av advokat Ola Lunde, som ikke ønsker å kommentere saken overfor NTB.

– De to som er pågrepet, sitter nå i avhør. Vi vil vurdere behovet for å begjære om varetektsfengsling etter at avhørene er gjennomført, sier Kyhring i Økokrim til NTB torsdag ettermiddag.

