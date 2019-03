Hannah (22) er besatt av å være brun: Tar solarium eller injeksjoner hver dag

– Noen jenter sier de er avhengige av å fikse neglene. Jeg kan ikke leve uten å være brun. Enkelt og greit, det gjør meg glad.

Dette forteller Hannah Tittensor fra Belfast i Nord-Irland, som i tenårene avhengig av selvbruning.

I serien Hooked On The Look fra Barcroft TV forteller hun åpenhjertig om avhengigheten.

Etter hvert som årene gikk byttet hun ut skjønnhetsproduktene med solarium og injeksjoner som i Storbritannia er ulovlige.

Setter sprøyte daglig

22-åringen besøker solariumet tre ganger i uken, 15 minutter per gang.

I tillegg setter hun daglig injeksjoner med melanotan – et syntetisk hormon som endrer melanin-nivået i huden. Hormonet settes med sprøyte og effekten kan være økt pigment, økt sexlyst og undertrykket sultfølelse.

Det var kjæresten Benjamin Dunlop som introduserte Hannah for det som kalles «Barbie-dop». Også han har en trang til å konstant være brun.​

– Det har blitt noe jeg er besatt av. Jeg trenger å bli brunere for å føle meg bedre, selv når jeg er brun. Kanskje det er fordi jeg er vant med å se meg selv hele tiden, så jeg ser ikke hvis det blir for mye, sier hun i serien, som du kan se video fra øverst i denne saken.

Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverket, har tidligere uttalt til TV 2 at han advarer sterkt mot «Barbie-dop».

Ifølge Madsen kan det forekomme bivirkninger som kan føre til alvorlige infeksjoner og blodforgiftning.

– Vi vet ikke langtidsvirkningen av dette. Enkelte får en grålig tone i huden i ettertid. Det å stimulere pigmentene så kraftig over lang tid kan føre til at man mister kontrollen over pigmentene, og kan i verste fall føre til hudkreft.

Kreft i familien

Flere i Hannahs familie har vært rammet av kreft. Likevel setter ikke det en stopper for 22-åringens overdrevne bruk av solarium.