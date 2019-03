Frp-politiker sammenlignet bilde av Lan Marie Berg og miljøaktivist med nazipropaganda

– Poenget var å vise at barn blir utnyttet i propagandaøyemed. Jeg ser at bildebruken kan gi uheldige assosiasjoner, som ikke var intensjonen, skriver han i en SMS.

– Derfor ble innlegget slettet. Dette var kun min egen vurdering. Dette innlegget burde ikke vært postet, og jeg beklager om noen føler seg krenket. Som folkevalgtehar vi et ansvar for en anstendig samfunnsdebatt, skriver Johansen.

Han har rett​

Leder i Asker Frp, Trond Ellingsen, tar derimot sin partifelle i forsvar. På spørsmål om hva han tenker om at posten har fått reaksjoner, sier han at innholdet ble feiltolket.

– Slike ting får alltid reaksjoner fra sosialister og journalister som vil at Frp-ere skal legge seg flate. Jeg er ikke av den typen, sier Ellingsen, som mener at Jacobsen har rett i at barn alltid brukes i propaganda.

– Barn vil alltid brukes i slikt. Det er tull at dette har noe med nazismen å gjøre. Det er slik dere leser det.

– Men det står i en bildekolasj med Heinrich Himmler og et Hitler jugend-bilde.

– Barn blir alltid brukt i propaganda. Det Ole Jacob sier er helt riktig, sier Ellingsen før han legger på telefonen.

– Ikke greit

Nestleder i Frp, Sylvi Listhaug, kommenterer saken på vegne av partiledelsen. Hun er tydelig på hva hun mener om partifellens utspill:

– Dette er ikke greit. Jeg er glad for at han har innsett at dette er uakseptabelt og har slettet bildet og tatt ansvar for å rydde opp, sier Listhaug til TV 2.

– Ingenting kan sammenliknes med drapet på seks millioner jøder og nazistenes grusomheter, det gjelder enhver politisk diskusjon, sier hun.

Sylvi Listhaug refser partikollegaen. Foto: Meek, Tore

Hun mener derimot at det må være greit å kritisere klimademonstrasjonen som skal finne sted fredag.

– Det er bra at ungdom engasjerer seg, men det er ikke bra at de skulker skolen. Så mener jeg det er viktig at ungdom også blir satt inn i hva vi faktisk gjør for å begrense klimagassutslipp og hvilke alvorlige konsekvenser for eksempel en nedstenging av oljenæringen har å si for vår velferdsmodell og for verden, siden det vil bety økte klimagassutslipp. Oljenæringen i Norge har omtrent halvparten så høye utslipp som resten av verden. Den er også svært viktig for distrikts-Norge fordi det er snakk om over 220 000 arbeidsplasser.