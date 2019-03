Siste: Et Sea King redningshelikopter ble sendt til stedet.

– Personen har nå blitt fraktet til Stavanger universitetssykehus, sier operasjonsleder Helen Rygg Ins i Sør-Vest politidistrikt.

Politiet arbeider fortsatt med å finne ut hva som har skjedd og avhører vitner på stedet.

Politiet fikk melding om hendelsen kokken 13.40.

– Vi er i kontakt med vitner og nødetatene er på stedet med hjerte- og lungeredning, opplyser operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt, Jøran Solheim, til TV 2.

Det var publikum som varslet politiet om personen.

Operasjonslederen sa først at det er for tidlig å vite hva som har skjedd, og at deres hovedfokus per nå er livreddende førstehjelp.