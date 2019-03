Ulvekrise i nasjonalpark: Flys inn med helikopter

Ulvedebatten i Norge har steile fronter, og kulminerte tidligere i år da flere tusen demonstrerte mot regjeringens ulvepolitikk foran Stortinget 8. januar i år og krevde at flere ulver skulle bli skutt.

Noen dager senere tok mange tusen til gatene over hele landet i en mot-demonstrasjon i regi av dyrevernorganisasjonen NOAH. De mener jakt i ulvesonen er uakseptabelt.

I nasjonalparken Isle Royale i delstaten Michigan, USA har ulvedebatten fortont seg på en litt annen måte.

Nasjonalparken er uten fastlandsforbindelse, men har historisk blitt forbundet med fastlandet gjennom is-broer over 50 dager i året.

De siste to tiårene har disse isbroene oppstått langt sjeldnere, noe som har gått hardt ut over ulvebestanden, ettersom ingen nye ulver har kommet til, skriver The Guardian.

– Klimaendringer har gitt varmere og mer vindfulle vintre, noe som har ført til at isbroer har oppstått sjeldnere, sier Rolf Peterson ved det teknologiske universitetet i Michigan til TV 2.

I 2040 forventer man at isdekket vil være helt borte, skriver magasinet Lake Superior.

RASKER OVER ISEN: Ulvene på Isle Royale er avhengige av isbroer som dette for å komme seg til og fra fastlandet. Foto: Rolf Peterson

Elge-bonanza

Amerikanske Peterson har forsket på ulvene på Isle Royale i over 40 år, og forteller at frafallet av ulv de siste årene har ført til at elg-bestanden i nasjonalparken har vokst kraftig, fordi de ikke har noen naturlige fiender.

– Ulver holder tettheten av elg fra å nå ekstreme nivåer. Ulvenes jakt er ekstremt viktig, fordi elgene ellers ville ha ødelagt skogen som vi kjenner den, sier Peterson til TV 2.

Forskere ved universitetet har i samarbeid med lokale myndigheter lenge vurdert hvilke tiltak som kan iverksettes for å til en stabil bestand igjen.

Løsningen har blitt å fly inn nye ulver fra Canada. Nylig ble fire ulver fanget i Ontario og flydd inn til Isle Royale.

Fra før hadde to ulver blitt omplassert hit i 2018. Nasjonalparkvesenet har planer om å fly inn mellom 20 til 30 ulver de neste fem årene.

Målet er å bygge opp igjen en bestand som reproduserer seg selv.

– Det går stort sett bra med de nye ulvene. Ikke alle vil lykkes, og én har allerede omkommet, mens en annen har tatt seg tilbake til fastlandet over isen. De nye ulvene har enten lært seg å jakte elg, eller kunne det fra før sier forskeren.

Omplasseringen i seg selv er heller ingen enkel prosess. I høst døde en ulvetispe etter at hun var blitt bedøvet under transporten.

Kontroversiell debatt i USA

I dag er det 6000 ulver på fastlandet av USA og 12.000 i Alaska. Peterson forteller at det anstrengte forholdet mellom menneske og ulv også er gjeldende i USA.