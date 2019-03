Utga seg for å ha hjernekreft – så begynte ryktene å gå i lokalmiljøet

En tidligere sykepleier i 30-årene er dømt til ett år og ni måneder i fengsel for å ha svindlet til seg penger og medisiner i forbindelse med en falsk kreft-diagnose.

Dommen fra Frostating lagmannsrett ble klar torsdag.

Det var i tidsrommet mellom august 2014 og august 2015 at kvinnen utførte den omfattende svindelen, der hun latet som at hun hadde en ondartet form for kreft i hjernen.

Penger

I det gjeldende tidsrommet er hun dømt for å ha forledet de ansatte i NAV til å urettmessig utbetale 466.833 kroner ved å inngi falske sykmeldinger.

Hun er også dømt for å ha forfalsket en rekke dokumenter, samt å ha gitt legen sin beskjed om at det var utført undersøkelser som i realiteten ikke var gjennomført.

Hun forsøkte også å lure til seg en sum på 200.000 kroner fra forsikringsselskapet Gjensidige. Disse pengene mottok hun imidlertid aldri.

Kvinnen er utdannet sykepleier, men jobber ikke lenger som dette.

I perioden da hun utga seg for å være syk, lurte hun også til seg medisiner som per definisjon er narkotiske stoffer dersom de ikke tas mot den aktuelle sykdommen den er foreskrevet for.

Det er snakk om i alt rundt 1000 tabelletter med virkestoffet Oxykodon.

Sosiale medier

For å bygge opp om svindelen, publiserte kvinnen jevnlig innlegg på sosiale medier.

«Begynner å vokse ut ætter stråling fornøyd #hårveskstut #strålebehandling», skrev kvinnen på et bilde på sin lukkede Instagram-konto.

Bildet viste et bart hode med litt hår. Det fikk 50 likes.

Kvinnen skal i tillegg til de økonomiske svindlene, ha villedet folk rundt seg til å tro hun var syk. Dette gjorde at hun i en periode fikk mye sympati i lokalmiljøet.

Ved en anledning skal hun også ha brukt sin mindreårige datter i svindelen.

Alle disse tingene, det at svindelen var så gjennomført, gjør at lagmannsretten ikke fant noen formildende omstendigheter. De understreker at svindelen er svært alvorlig.

Det var først da folk i omgivelsene begynte å mistenke at hun i virkeligheten ikke var syk, at saken ble meldt til politiet og etterforsket.

Etter det TV 2 kjenner til skal ha gått rykter i lokalmiljøet en stund i forkant av at politiet ble kontaktet.

Snudde

Da kvinnen forklarte seg i Sør-Trøndelag tingrett i oktober i fjor, nektet hun straffskyld. Hun påsto at hun var blitt villedet og lurt av en lege.